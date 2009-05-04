تراکم در خوابگاههای ایران فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد

دانشگاه صنعتی شریف

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: اتاقهای خوابگاه مجردی پسران چهار نفره طراحی شده اند و تا آنجایی که مقدور است سعی می کنیم بیشتر از چهار نفر در این اتاقها اسکان داده نشوند.

بیژن وثوقی وحدت ادامه داد: متاسفانه در بعضی موارد مجبور می شویم که بیشتر از چهار نفر در این اتاقها اسکان دهیم اما از سال جدید به دنبال اجرای استاندارد اتاقهای چهارنفره هستیم.

وی افزود: در خوابگاه دختران مشکلات ما بیشتر است اما با تصمیمی که برای تخریب سه بلوک این خوابگاه گرفته ایم تا یک ساختمان بزرگ 10 طبقه بسازیم مشکلات خوابگاه دختران هم حل خواهد شد.

وثوقی وحدت اظهار داشت: ساختمانهای خوابگاه دختران دانشگاه شریف در حال حاضر به شکل سوئیت های دو اتاقه است که در هر کدام از این سوئیتها هفت تا هشت دانشجو ساکن هستند.

دانشگاه تهران

معاون دانشجویی دانشگاه تهران نیز به مهر گفت: وضعیت تراکم دانشجویان در خوابگاههای دانشگاه تهران شرایط ثابتی ندارد و با توجه به مقطع تحصیلی دانشجویان تعیین می شود.

سید مهدی قمصری ادامه داد: استاندارد واحد دانشگاه برای اسکان دانشجویان کارشناسی چهار نفر، کارشناسی ارشد سه نفر و مقطع دکتری دو نفر است.

وی افزود: در حال حاضر دانشجویان کارشناسی در اتاق های چهار نفره در دانشگاه ساکن هستند و برای دانشجویان ارشد و دکتری هم سعی کرده ایم تا جایی که امکان دارد استانداردها را رعایت کنیم.

قمصری اظهار داشت: اوایل سال تحصیلی که تقاضا برای خوابگاه بیشتر است ممکن است نتوانیم استاندارد واحد را رعایت کنیم اما به دنبال این هستیم که به این استاندارد برسیم.

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

معاون دانشجویی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی نیز به مهر گفت: تراکم دانشجو در خوابگاههای پسران و متاهلین این دانشگاه زیاد است.

محمد رئیس زاده ادامه داد: سعی داریم با ایجاد فضاهای جدید این مشکل را که بیشتر در این دو خوابگاه وجود دارد حل کنیم تا خوابگاههای دانشگاه به استاندارد نزدیک شوند.

وی در رابطه با تراکم دانشجویی در خوابگاه دختران افزود: وضعیت خوابگاه دختران به مراتب بهتر از خوابگاه های پسران و متاهلین است اما هنوز هم در این حوزه مشکل داریم که به دنبال رفع آن هستیم.

دانشگاه ایلام

رئیس دانشگاه ایلام نیز در زمینه تراکم خوابگاههای این دانشگاه به مهر گفت: در خوابگاههای دانشگاه تقریبا هر پنج نفر در یک اتاق ساکن هستند که با توجه به طرح بهبود خوابگاههای دانشگاه آمار قابل قبولی است.

عباس قربانی ادامه داد: تمامی دانشجویان دوره روزانه در دانشگاه ایلام دارای خوابگاه هستند و بخش عمده ای از دانشجویان شبانه نیز خوابگاه دارند.

وی اظهار داشت: دانشگاه ایلام در حال حاضر یک خوابگاه در داخل شهر، 6 خوابگاه در دانشگاه و دو خوابگاه خودگردان دارد.

دانشگاه اصفهان

رئیس دانشگاه اصفهان نیز به مهر گفت: تراکم اسکان دانشجویان در خوابگاه با توجه به اینکه دانشجویان در چه مقطعی در حال تحصیل هستند متفاوت است.

محمد حسین رامشت ادامه داد: برای دانشجویان دکتری اتاقهای دو نفره، برای دانشجویان فوق لیسانس اتاق های سه نفره و در مقطع لیسانس هم اتاق های چها یا پنج نفره برای دانشجویان در خوابگاه دانشگاه اصفهان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: دانشگاه اصفهان در حال حاضر 6 خوابگاه دارد که دو خوابگاه برای دختران و چهار خوابگاه برای پسران است.

دانشگاه بوعلی همدان

همچنین معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی همدان در این زمینه به مهر گفت: از تراکم فعلی که در خوابگاههای دانشگاه وجود دارد راضی نیستیم و به همین خاطر در دفترچه کنکور ذکر کرده ایم که تعهدی نسبت به دانشجویان سایر مناطق کشور که نیاز به خوابگاه دارند نداریم اما با این وجود با توجه به درخواست ها سعی در تامین خوابگاه داریم.

مرتضی هزاوه ای ادامه داد: تعداد دانشجویان ساکن در خوابگاه بستگی به مساحت اتاقها دارد اما متاسفانه در حال حاضر حتی اتاقهای هفت نفره هم داریم.

وی افزود: اکثریت ساکنان خوابگاههای دانشگاه بوعلی همدان دختران هستند به طوریکه در حال حاضر هم نزدیک به 70 درصد ساکنین خوابگاهها دختر هستند.

دانشگاه بیرجند

رئیس دانشگاه بیرجند نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه تراکم خوابگاههای این دانشگاه گفت: علی رغم اینکه ظرفیت خوابگاهها در دانشگاه قابل قبول و حتی متوسط رو به بالا است اما به دلیل اینکه صد در صد دانشجویان تقاضای خوابگاه دارند با کمبود فضا روبه رو هستیم.

محمدرضا میری ادامه داد: موقعیت شهری شهر بیرجند به دلیل مسائلی مانند گران بودن مسکن و یا عدم پذیرش افراد مجرد باعث شده است که همه دانشجویان تقاضای خوابگاه داشته باشند که همین امر باعث شده است تراکم خوابگاه ها بالا برود.

وی افزود: در حال حاضر دانشجویان در اتاقهای چهار تا 6 نفره ساکن هستند که البته اتاقهای دانشجویان مقاطع تحصیلی خلوت تر است.

میری با بیان اینکه دانشگاه بیرجند یکی از پیشروترین دانشگاهها در بحث خوابگاه سازی است گفت: در حال حاضر دو خوابگاه در دست ساخت داریم. همچنین وزارت مسکن و شهرسازی 6 قطعه زمین در سطح شهر برای احداث خوابگاه در اختیار دانشگاه بیرجند قرار داده است.

دانشگاه یزد

معاون دانشجویی دانشگاه یزد نیز به مهر گفت: در خوابگاه دانشگاه حتی اتاقهای خالی هم داریم و هیچ مشکلی از نظر اسکان دانشجویان نداریم.

امراللهی ادامه داد: اتاقها در خوابگاههای دانشگاه یزد چهار نفره هستند و با توجه به مساحت اتاقها این ظرفیت استاندارد است و دانشجویان با کمبود فضا مواجه نیستند.

وی افزود: ممکن است برای اسکان دانشجویان در سال اول کمی مشکل داشته باشیم اما به طور کلی تراکم منفی در خوابگاه دانشگاه وجود ندارد.

دانشگاه خلیج فارس

رئیس دانشگاه خلیج فارس نیز به مهر گفت: تراکم دانشجویی در خوابگاههای دانشگاه بسیار زیاد است اما خود دانشجویان درخواست کرده اند متراکم تر اسکان داده شوند تا دانشجویان بیشتری بتوانند از خوابگاه استفاده کنند.

حسن تاجیک ادامه داد: دانشجویان روزانه را صد در صد در خوابگاههای دانشگاه جای داده ایم اما دانشجویان شبانه را به خوابگاههای خودگردان ارجاع می دهیم.

وی افزود: بیشتر اتاقها در خوابگاه 6 نفره هستند اما اتاقهایی هم وجود دارند که تا هشت نفر هم در آنها زندگی می کنند.

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان گفت: اسکان دانشجویان در اتاق خوابگاههای دانشگاه طبق استانداردهای وزات علوم است.

محمد امینی فرد ادامه داد: تعداد افراد ساکن در یک اتاق با توجه به مساحت اتاقها و مقطع تحصیلی که دانشجویان در آن مشغول به تحصیل هستند تغییر می کند.

وی افزود: در حال حاضر در سایت اصلی دانشگاه 10 بلوک خوابگاه داریم که به شکل مساوی میان دانشجویان دختر و پسر تقسیم شده است.

دانشگاه زابل

رئیس دانشگاه زابل نیز در این زمینه به مهر گفت: در سه سال گذشته مشکل تراکم خوابگاهها را به طور شاخص در دانشگاه زابل داشتیم که خوشبختانه با کمک و راهنماییهای وزیر علوم این مشکلات مرتفع شد.

احمد قنبری افزود: در سه سال گذشته دو خوابگاه جدید تاسیس شده و دو خوابگاه نیز بازسازی شده است که تمام پسران به این سایت جدید رفته اند.

وی ادامه داد: با این حال متاسفانه هنوز هم تراکم در دانشگاه بیش از حد معقول است و به دنبال این هستیم که با افتتاح سه خوابگاه جدید این مشکل را حل کنیم.

دانشگاه سمنان

رئیس دانشگاه سمنان نیز به مهر گفت: در حال حاضر در خوابگاههای دانشگاه به شدت با کمبود فضا روبرو هستیم و حتی وزارتخانه هم این موضوع را پذیرفته است.

علی خیرالدین افزود: حتی با احداث خوابگاههای جدید هم این نیاز از بین نمی رود چرا که نیمی از خوابگاههای ما خوابگاههای قدیمی و فرسوده هستند.

وی ادامه داد: دانشجویان روزانه به خصوص دختران را به طور کامل در خوابگاه اسکان داده ایم اما در مورد دانشجویان شبانه نمی توانیم به درصدی از این دانشجویان خوابگاه بدهیم.

خیرالدین اظهار داشت: اتاقهای خوابگاه دانشگاه سمنان در حال حاضر سه، پنج و 6 نفره هستند.



دانشگاه شیراز



همچنین رئیس دانشگاه شیراز گفت: در دو سال اخیر در زمینه اسکان دختران در خوابگاهها در تنگنا قرار گرفته ایم و با تراکم مواجه شده ایم اما سعی می کنیم تا آنجا که ممکن است نیازهای دانشجویان دختر را برطرف کنیم. خوشبختانه اخیرا پروژه های خوبی در جهت رفع مشکلات تصویب شده است.



محمد هادی صادقی ادامه داد: در حال حاضر در حال ساخت دو خوابگاه برای دختران هستیم و چنانچه ترکیب جنسیتی ورودی های دانشگاه به همین وضع بماند در سالهای آتی مشکلی نخواهیم داشت.



وی در رابطه با تعداد نفرات ساکن در اتاق خوابگاههای این دانشگاه گفت: تراکم اتاقها متفاوت است اما با توجه به مساحتشان هنوز با استانداردها فاصله داریم.