گشايش كنگره آزمايشگاه هاي پزشكي

به گزارش خبرنگار دانشگاهي خبرگزاري "مهر" در اين كنگره مباحث علمي به صورت سخنراني، مقالات شفاهي، نمايش پوستر، پانل ها و كارگاه هاي آموزشي ارائه مي شود .



تاريخچه آزمايشگاه هاي پزشكي در ايران، نقش آزمايشگاه ها در پيشگيري، تشخيص و درمان بيماري ها، آزمايشگاه ملي سلامت، نظام اعتبار دهي و تاييد صلاحيت آزمايشگاه، نظام مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO15189 و تضمين كيفيت و محدوديت هاي اجراي آن، يكنواخت نمودن روش هاي آزمايشگاهي، روش هاي نوين تشخيصي در آزمايشگاه، آزمايش هاي تشخيصي در بالين بيمار، ايمني در آزمايشگاه هاي پزشكي، اثرات ماتريسي در اجراي آزمايش، خطاي مجاز آزمايشگاهي و برآورد ميزان عدم قطعيت اندازه گيري، و برآورد محدوده مرجع بيولوژيكي محورهاي مورد بحث در اين كنگره است.



كنگره آزمايشگاه هاي پزشكي "گذشته، حال و آينده" بزرگداشت چهلمين سال تاسيس آزمايشگاه رفرانس ايران امروز صبح در سالن همايش هاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران آغاز شده و تا 28 خرداد ادامه دارد.