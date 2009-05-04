پروژه آبرسانی به سبزوار 40 درصد صرفه جویی انرژی به همراه دارد

علی توحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: الکترو موتورهای این پروژه برای اولین بار در کشور دارای دور متغیر هستند و در مقایسه با ایستگاه پمپاژهای دیگر حدود 40 درصد صرفه جویی انرژی همراه دارند.

معاون شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی عنوان کرد: این پروژه با تخصیص 13.5 میلیارد تومان امروز قابل بهره برداری است.

وی خاطرنشان کرد: برای مطالعات انجام شده خط انتقال اصلی، خطوط جمع آوری چاه ها، مخازن بتنی، سازه و تاسیسات، سازه و تاسیسات، تجهیزات ایستگاه پمپاژ، عملیات اجرایی طرح در هفت بخش و متناسب با اعتبارات مصوب شروع مصوب شروع و بعد از دوره آزمایش امروز شاهد افتتاح رسمی آن هستیم.

وی طول خط انتقال 49.5 کیلومتر عنوان کرد و افزود: تعداد چاه های حفاری شده 11 حلقه با یک مخزن بتنی 20 هزار متر مکعب است.

توحیدی فر با اشاره به اینکه دبی پروژه 653 لیتر بر ثانیه است در ادامه ارتفاع پمپاژ ایستگاه را 116 متر با توان یک مگاوات معرفی کرد و افزود: آبدهی متوسط هر چاه 30 لیتر بر ثانیه است.

وی در پایان مجموعه طرحهای آبرسانی با هدف مردم را در راس تمامی امور عمرانی معرفی کرد و با اشاره به طرح آبرسانی سبزوار ابزار امیدواری کرد که این طرح بتواند مشکل آبرسانی مردم سبزوار را به طور کامل برطرف کند.