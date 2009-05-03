تصمیم رئیس جمهور درباره ارتقای کرج در تقسیمات کشوری

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرج، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ظهر یکشنبه در سخنرانی خود در جمع مردم این شهر در ادامه سخنان خود کرج را خاستگاه انسانهای مومن و پرتلاش و سنگر دفاع از آرمانهای انقلاب دانست و گفت: اراده مردم کرج به استواری البرز و کوههای کرج است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت اسلامی نباید از هیچ کس و هیچ قدرتی واهمه داشته باشد، تصریح کرد: خدای متعال قدرت مطلق است و همه قدرتها در برابر آن ناچیز هستند ، تمام عالم در برابر عزت خدا به ذلت افتاده اند و در برابر هیبت خدا در خضوع هستند ، دولتی که متکی به خداست با اتکا به خدا در صحنه دفاع از حقوق یک ملت حاضر می شود و از هیچ قدرتی ترس و هراس به خود را نمی دهد.

وی افزود: مسئولان در دولت اسلامی باید با اتکا به چنین قدرتی به حقوق مردم و قدرت مردم در برابر متجاوزان و خودخواهان و قلدران عالم با شجاعت بایستند و از احدی ترس به دل راه ندهند.

احمدی نژاد تاکید کرد : دولت اسلامی نه تنها در برابر قدرتها ترسی به خود راه نداده و نمی ترسد بلکه برای آنها هیچ اصالت و ارزشی قائل نیست.

رئیس جمهور با تاکید براینکه قدرتهای غیرالهی در ذات خود مضمحل و نابود شدنی هستند یاد آور شد: اگر کسی برای این قدرتها اصالتی قائل شود در حقیقت برای خدا شریک قائل شده است.

احمدی نژاد در ادامه با تاکید بر روحیه مقتدرانه رزمندگان کرجی گفت: دنیا بداند اگر روزی برای دفاع از حقوق ملت ایران و پیشبرد آرمانها نیاز به بسیج همه ملت و امکانات بود، امروز برای مقابله با توطئه ها و طراحیهای استکبار و صهیونیست فقط و فقط قدرت مردم و جوانان کرج کفایت خواهد کرد.

رئیس جمهور خطاب به قدرتهای زورگو گفت : 60 سال دروغ گفتید و تلاش کردید ملتها را فریب دهید و جرثومه ای به نام رژیم صهیونیستی ایجاد کردید که کارش فقط تجاوز، آدم کشی ، ترور و تهدید است و در مقابل مردم مظلوم فلسطین را به جرم مقاومت و دفاع از خود تروریست خواندید اما دوره شما و دوره زورگویی به پایان رسیده و رژیم صهیونیستی به پایان راه خود رسیده است و چاره ای ندارید که حقیقت را بپذیرید.

وی خاطر نشان کرد: قبلا به شما نصیحت کردیم همانطور که این رژیم را ساختید آن را جمع کنید و یا رفراندوم برگزار کنید اگر این راه حلها را نپذیرید ، بدانید مقاومت فلسطین و دست قدرت ملتها شما را از کاخهای عاج به زیر خواهد کشید و حق را اعمال خواهد کرد.

احمدی نژاد با اشاره به تعیین ضرب الاجل از سوی صهیونیستها برای مردم فلسطین در تخلیه خانه های خود یاد آور شد: می خواهند یک مشت دزد حرفه ای را به جای ساکنان فلسطین اسکان دهند. کجاست دبیر کلی که فریاد ملتها را به گوش جهانیان برساند. هواداران حقوق بشر و دموکراسی کجایند؟

رئیس جمهور گفت: دست از جنایت بردارید و گر نه دست قدرتها شما را از ریشه مضمحل خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود کرج را "ایران کوچک خواند و گفت: این باور من است .

احمدی نژاد با اشاره به سفرهای خود به تمام کشور، خاطر نشان کرد: همه جای ایران را دیده ام، هر نقطه از ایران گلی بسیار زیبا و خوشبو است اما کرج یک گلستان است که همه گلهای زیبا و خوشبوی ایران در آن جمع هستند.

رئیس جمهور با اشاره به سفر قبل خود به کرج و مصوبه دولت مبنی بر ارتقای سطح کرج در تقسیمات کشوری توسط وزارت کشور خاطر نشان کرد: وزارت کشور کار مطالعات این مصوبه را به پایان رسانده اما یکی دو اشکال وجود دارد که به وزیر کشور می گویم اگر آنها برطرف شد ، فبها و اگر نشد خود کرج به تنهایی شایستگی این را دارد که نام البرز بر کرج بگذاریم.

وی گفت: به فضل الهی این هدف میسر خواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به تصمیم دولت برای تقویت بودجه قطار شهری کرج و بهره برداری هر چه زودتر از آن تصریح کرد: ایجاد شهرک صنعتی برای اشتغال جوانان و 6 منطقه نمونه گردشگری و همچنین 10 مجموعه ورزشی از مصوبات دولت در خصوص کرج خواهد بود.

احمدی نژاد با اشاره به اظهارات مردم در مسیر استقبال از وی، خاطر نشان کرد: مردم از نحوه انجام وظیفه برخی دستگاههای اجرایی در کرج گله داشتند .

وی خطاب به مردم گفت : آیا کسانی هستند که فرصت مسئولیت و قدر مردم را نمی داند آیا اجازه داریم چنین افرادی را در سیستم نگه داریم؟

رئیس جمهور استاندار تهران را مورد خطاب قرار داد و از مردم پرسید آیا استاندار اجازه دارد این افراد را در سیستم نگه دارد؟ که مردم با فریاد "خیر" نظر خود را اعلام کردند.

احمدی نژاد خطاب به استاندار یاد آور شد: آقای استاندار برخی حرفهایی که رسانه ها می زنند دور بریزد آنچه مهم است نظر و قضاوت مردم است.

وی تاکید کرد: همین جا اعلام می کنم همه اختیارات دولت برای عزل و نصب در اختیار تمدن، استاندار تهران است. باید قبل از اینکه کرج برای خود جایگاه بالاتری پیدا کند، به سرعت و به طور کامل این خواسته مردم را عملی کند.

رئیس جمهور افزود: سه سال و اندی دولت در مسائل جهانی، حفظ استقلال کشور و رسیدگی به مناطق دور افتاده و ساماندهی کشور مشغول بود بنابراین کسانی خیال نکنند در گوشه و کنار و زیر گوش دولت می توانند به مردم اجحاف کنند.

احمدی نژاد اظهار داشت: دولت در خدمت شماست، اگر کسی خود را اصلاح نکند از سیستم کنار گذاشته خواهد شد.

وی تاکید کرد: دولت به هیچ گروه و دسته و جناحی وامدار و متعهد نیست بلکه دولت اسلامی به حقوق و آسایش و عزت مردم وامدار است.