قیمت برگ سبز چای افزایش یافت

استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: امسال هیئت دولت قیمت برگ سبز درجه یک را پنج هزار و 100 ریال و درجه دو را دو هزار و 800 ریال مصوب کرد که با برگزاری جلسه با مسئولان کشور این قیمتها به ترتیب به پنج هزار و400 و دو هزار و900 ریال افزایش یافت.

وی عنوان کرد: با پیگیری موثر و مستمر ستاد راهبردی چای، این محصول استراتژیک در سبد کالای خانوار قرار گرفت که البته فرهنگسازی در خصوص مصرف بهینه از بسته بندی استاندارد باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار با اشاره به خرید چای از سوی بخش خصوصی و خرید آزاد برگ سبز به وسیله کارخانه داران و امور صنفی استان افزود: به منظور حمایت از کارخانجات چایسازی فعال در کشور تعرفه واردات چای آزاد و بدون یارانه 2.5 کیلوگرم افزایش یافته است.

قهرمانی در ادامه با تاکید برلزوم افزایش کیفیت برگ سبز چای از چایکاران خواست تا از روشهای نوین کشاورزی برای استحصال این محصول استراتژیک استفاده کنند.