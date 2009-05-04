محمد احمدی درباره شرایط اکران فیلم تازه سیدرضا خطیبی سرابی به خبرنگار مهر گفت: به عقیده من "حریم" در زمان مناسب اکران شده و از محمود اربابی مدیر کل نظارت و ارزشیابی ارشاد، محمدرضا صابری مدیر سینما آفریقا و علی سرتیپی مدیر فیلمیران برای ایجاد شرایط مطلوب برای نمایش این فیلم تشکر می‌کنم.

وی افزود: تلویزیون نیز برای پخش تیزر همکاری خوبی با ما کرد. معاونت سینمایی هم برای حمایت از "حریم" قول داده است. از طرفی این فیلم در چهار روز اکران به فروش 10 میلیونی دست پیدا کرد و این موضوع نشان می‌دهد با مخاطبان به خوبی ارتباط برقرار کرده است.

احمدی ادامه داد: من این فیلم را همراه مردم در سینماها دیدم و متوجه شدم از اینکه برای دیدن آن وقت گذاشته‌اند، ناراحت نیستند. هرچند تنها چند بازیگر مطرح در "حریم" بازی می‌کنند و کارگردان آن نیز معروف نیست، اما فروش فیلم راضی‌کننده است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه سینمای ایران کمتر به ژانر وحشت توجه دارد و هر سال تنها چند اثر در این حوزه تولید می‌شود. امیدوارم فیلم‌هایی مانند "حریم" باعث شود فیلمسازان بیشتر سراغ تولید چنین پروژه‌هایی بروند.

این کارگردان و تهیه‌کننده سینما، فضاسازی مناسب را یکی از دلایل استقبال مخاطبان از "حریم" برشمرد و افزود: نقش‌آفرینی‌ها، تصاویر و لوکیشن‌ها از عوامل موثر در جذب مخاطبان بوده است.

وی افزود: ما در "حریم" به گونه‌ای سنت‌شکنی کرده‌ایم. داستان بیشتر آثاری که در ژانر وحشت تولید می‌شود، در شب می‌افتد، اما ما صحنه‌های این فیلم را در روز فیلمبرداری کردیم و به نوعی نشان دادیم جنگل در روز هم می‌تواند رمزآلود و ترسناک باشد.

احمدی با اشاره به اینکه فرهنگ دیدن فیلم‌های ترسناک هنوز در سینمای ایران جا نیفتاده، گفت: بیشتر مخاطبان ما حتی اگر با دیدن فیلمی احساس ترس کنند، طوری وانمود می‌کنند که شوخی بوده و نترسیده‌اند. اگر این فرهنگ در میان مردم جا بیفتد، قطعا از دیدن چنین فیلم‌هایی لذت می‌برند.

وی در پایان گفت: تلاش کردیم صادق باشیم و نوع تبلیغات "حریم" این مسئله را نشان می‌دهد. توصیه می‌کنم کسانی به دیدن این فیلم بیایند که از دیدن آثار پلیسی و ترسناک لذت می‌برند، اما اگر به دنبال یک فیلم خانوادگی هستند، یک فیلم دیگر را انتخاب کنند.

"حریم" به کارگردانی سیدرضا خطیبی درباره چند قتل مشکوک در جنگل‌های شمال است که سروان محبی مامور رسیدگی به آن می‌شود. حمید فرخ‌نژاد، شیرین بینا، چکامه چمن‌ماه، عنایت شفیعی، محمدعلی فرمند، عادل علیزاد و محمد حاج‌حسینی بازیگران این فیلم هستند.

دیگر عوامل تولید عبارتند از نویسندگان: خطیبی و مهدی حسینی‌نژاد، تهیه‌کننده و فیلمبردار: محمد احمدی، مدیر تولید: سعید هاشمی، طراح گریم: بابک شعاعی، طراح صحنه و لباس: مهدی دیلمی، عکاس: عبدالله عبدی‌نسب و برنامه‌ریز: یعقوب غفاری.

"حریم" از نهم اردیبهشت‌ماه در گروه سینمایی آفریقا به نمایش درآمده است. این فیلم دومین ساخته خطیبی بعد از "در شهر خبری نیست، هست" است.