اقتصاد پويا و حفظ اعتدال در مسائل اجتماعي باعث كاهش بزه ميشود

به گزارش خبرنگارسياسي مهر، رئيس جمهور در جمع مربيان و مددجويان اين كانون با تاكيد بر وجود كانونهاي اصلاح و تربيت كه نشان دهنده جهت گيري صحيحي است، گفت: اين كانونها در باب برخورد با تخلفات جوانان و نوجواناني كه مرتكب ميشوند، اتخاذ شده و طي سالهاي اخير افزايش اين گونه كانونها كه با هدف اصلاح و تربيت مددجويان وجود دارد توسعه يافته است.
خاتمي با اشاره به اينكه آمارها نشان ميدهد كه تعداد مددجويان كانونها كاهش يافته، اين امر را نشاني از موفقيت كانونها در بازپروري مددجويان دانست و تصريح كرد: براي حل بزهكاري بايد ريشه مشكل و بزه درجامعه خشكانده شود، مطالعات اجتماعي نشان ميدهد كه افرادي كه بزه انجام مي دهند از لحاظ طبيعي اشكال چنداني ندارند و رفتار بزهكاري آنان بازتاب رفتار نابهنجار جامعه است.
وي گفت: جامعه بشري جامعه بيگناه و تخلف ناپذيرنيست وآنان كه تصور ميكنند بايد از هر جهتي، جامعه اي پاك و بيگناه داشته باشيم از فطرت بيآگاهند چرا كه به تعبير قرآن منشا گناه شيطان است و تا وقتي بشر وجود دارد زمينه بزه و تخلف نيز در او فراهم است.
خاتمي بااشاره به اينكه بزه مقوله ايست كه برخورد يك جانبه را نمي پذيرد متذكرشد: ما نميتوانيم جامعه دنيوي، زميني و بشري داشته باشيم كه در آن هيچ گناه و نابهنجاري نباشد و بايد با گناه به عنوان امري طبيعي و نه مقبول برخورد كرد ضمن اينكه مشكل جامعه ما اين است كه نبايد گناه آنچنان تكرار شود كه اصل شمرده گردد و درستكاري استثناء شود چرا كه هر چه بزه بيشتر شود، نشان از بيماري جامعه است.
وي با تاكيد براينكه بزه ميوه اي است كه ريشه آن در درون روابط اجتماعي و وضعيت جامعه امروز ما شكل ميگيرد، گفت: اگر بخواهيم با آن بصورت اصولي برخورد كنيم بايد جامعه چنان هنجار شود كه افزايش گناه در آن و انجام بزه استثنايي شود.
وي كاهش بزهكاري را با وضع اقتصادي، اجتماعي، شعور و آگاهي جامعه و خانواده مشروط دانست و گفت: اگر اين شرايط و روابط در جامعه دچار اشكال شود، نميتوان انتظار داشت كه شاهد بزه نباشيم ، در مورد بزه، بخصوص بزهكاري نوجوانان و جوانان بايد حتما ميان آنچه مقتضاي طبع جواني است و حتي تخلفات و خطاهاي اين سن با بزه تفاوت قائل شد.
رئيس جمهورگفت: طبيعي است كه درصدي از جامعه به آن رشدي كه نيازمند همه اقشار است نرسيدهاند و در عين حال گروهي از بزهكاران بزرگسال هم نبايد به عنوان بزه خود را به جامعه و جوانان تحميل كنند، ضمن اينكه بعضي از خطاها و رفتارهايي كه مقتضاي جواني است نبايد به عنوان جرم تلقي شود چرا كه خود به خود جوان به تشديد آن رفتار و تبديل يك خطاي عادي به جرم كشانده ميشود.
خاتمي ادامه داد كه بايد آگاهي خانواده ها كه زمينه بروز جرم در جامعه از ناآگاهي آنها ايجاد ميشود، افزايش يابد كه البته صرف افزايش سواد به معني آگاهي و تعامل مناسب و رفع مشكلات نيست كه در اين ميان مشاوره و بهره گيري از روانشناسان براي افزايش آگاهيها ضروري است، همچنان كه براي بهداشت جسم به پزشك نياز است براي حفظ بهداشت رواني نيز بايد به روانپزشك مراجعه كرد و از افرادي كه آگاهي به روان و درون انسان دارند مدد خواست.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مشكلاتي كه نوجوانان و جوانان با آن روبرو هستند، گفت: تامين زندگي مناسب براي جامعه يكي از راههاي جلوگيري گسترش بزه است و در ميان خانواده هايي كه وضع زندگي مناسبتري دارند زمينه بزه كمتر است.
رئيس جمهور برخورداري از يك اقتصاد پويا و معتدل و حفظ اعتدال در مسائل اجتماعي و عدالت عمومي را باعث كاهش بزه دانست و افزود: آموزش و پرورش ما بايد در كنار دغدغه آموزش به كار مشاوره رواني در آموزشگاهها كه به مراتب از خانواده آسانتر است همت گمارد.
خاتمي تصريح كرد: تفكيك ميان جرم جوانان و وضعيت آن با بزهكاري بزرگسال را مساله مهمي در برخورد با برايند جرم و تخلف دانست و نگاه مشترك و يكسان به بزه يك نوجوان با بزه يك بزرگسال اشتباه بزرگي است كه شايد در گسترش بزهكاري موثر باشد.
وي دغدغه ديگر را مساله زندگي بزهكاران بعد از دوران محكوميت و خروج از كانونها دانست و گفت: همزمان با افزايش آگاهي جامعه بايد اجتماع را به گونه اي ارتقا بخشيد تا اين دسته از جوانان را با آغوش گرم بپذيرد و نظام و دولت هم براي اين بخش نيز بايد حساب ويژه اي باز كنند.
خاتمي با ابراز خرسندي از اين كه سازمان زندانها و قوه قضائيه بر اين امر مهم اهتمام ورزيده و به آن به عنوان يك مساله لازم پس از دوران زندان توجه ميكنند به مشكل ديگر جامعه كه توجه به بزهكار بجاي نگاه به بزه است اشاره كرد و گفت: بسياري از نهادهاي اجرايي و قضايي ما اين گونه رفتار ميكنند و لذا ريشه هاي بزهكاري به فراموشي سپرده ميشود و ميپنداريم كه با محدوديت و برخورد، ميشود بزهكار را متنبه كرد كه اين نوع نگرش باعث ميشود زمينه و علتهاي بزهكاري در جامعه از ميان نرود و بزهكار احساس طرد شدن كند و مشكل رواني او براي تكرار بزه دوچندان شود.
رئيس جمهوري با خطاب قرار دادن مدجويان كانون اصلاح تربيت گفت: شما فرزندان اين كشور هستيد و صاحب استعدادهاي فراواني ميباشيد كه ميتوانيد با تلاش خود انسانهايي مفيد و مبتكر و خلاق در جامعه باشيد و نيز بدانيد كه تربيت، فرآيندي است كه تا فرد تربيت شده آن را نپذيرد، مربي جز باز كردن راه كمك ديگري به فرد تربيت شده نميتواند بكند.
رئيس جمهور اضافه كرد: جامعه بايد آموزش رفتار اجتماعي را به درستي فرا گيرد تا اجتماعي بودن و مردم سالارانه زندگي كردن كه امري آموزشي و نه تحميلي و بخشنامه اي است در جامعه نهادينه شود.
گفتني است كه رئيس جمهور به دعوت معاونت فرهنگي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و سازمان ملي جوانان مركز تهران از كانون اصلاح و تربيت تهران بازديد كرد.
رئيس جمهور در جمع مددجويان و مربيان كانون اصلاح و تربيت
اقتصاد پويا و حفظ اعتدال در مسائل اجتماعي باعث كاهش بزه ميشود
سيد محمد خاتمي رئيس جمهور پس از بازديد از كانون اصلاح و تربيت با اشاره به اينكه برخورداري از اقتصاد پويا و معتدل و حفظ اعتدال در مسائل اجتماعي و عدالت عمومي باعث كاهش بزه مي شود بر نقش آموزش و پرورش تاكيد كرد و گفت: ما بايد در كنار دغدغه آموزش به كار مشاوره رواني در آموزشگاهها كه به مراتب از خانواده آسانتر است همت گماريم .
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