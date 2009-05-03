سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با توجه به آثار مثبت اعطای مرخصی به مددجویان در سازگاری اجتماعی آنان و به منظور کاهش ناهنجاری ها و آسیبهای ناشی از زندان، برقراری روابط عاطفی بین آنان و خانواده هایشان و تقویت روحیه 371 مورد مرخصی به مددجویان ندامتگاه قزلحصار اعطا شد.

وی در خصوص نحوه اعطای مرخصی به مددجویان واجد شرایط این مرکز افزود: با توجه به آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور شورای طبقه بندی این مرکز پس از تشکیل جلسات ضمن بررسی وضعیت قضایی مددجویان و حسن رفتار و احراز شرایط لازم آنان را به مرخصی اعزام می کند.

این مسئول هدف از اعطای مرخصی را بازسازی شخصیت مددجویان و تاثیرگذاری مثبت روحی و روانی آنان عنوان کرد.

حسینی بیان داشت: با اعطای مرخصی به مددجویان به آنان این امکان داده می شود تا با برنامه ریزی و توجه به ویژگی ها، نیازها و خواسته های خانواده و جامعه به رفع مشکلات موجود پرداخته و با ایجاد این فرصت زمینه تعمق بیشتر جهت خودسازی در پیشبرد اهداف تربیتی و ارشادی برای آنان فراهم می شود.

مدیر ندامتگاه قزلحصار ادامه داد: توجه به خواسته های مددجویان به خصوص در بحث بررسی مشکلات قضایی آنان می تواند ما را در راستای رسیدن به حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی آنان یاری کند.