افتتاح تالار هنر تا خردادماه به تعویق افتاد

سیدصادق موسوی در این ‌باره به خبرنگار مهر گفت: بازسای نمای تالار هنر هنوز انجام نشده و دلیل این امر اشکالاتی است که شهرداری به دلیل اضافه بنا به ما گرفته است. ما در قسمت پشتی ساختمان تالار، فضایی را با ایرانیت مسقف کرده‌ بودیم تا دکورهای نمایش‌ها در آنجا نگه‌داری شده و از تخریب آن‌ها جلوگیری کنیم، ولی همین موضوع برای ما مشکل ایجاد کرده است.



وی افزود: تالار هنر یک مرکز دولتی است و گمان نمی‌کردیم این کار به مجوز‌های دیگر نیاز داشته باشد. البته شهرداری و ما هر کدام نظرات خود را داریم و در حال رایزنی هستیم تا کار انجام شده و بتوانیم نمای تالار هنر را نیز هر چه زودتر بازسازی کنیم.



مدیر تالار هنر درباره بازسازی‌های انجام شده گفت: صندلی‌های تالار در حال نصب است و کار اتاق نور و صدای آن نیز انجام شده است. تا 10 روز آینده کار بازسازی داخل تالار به پایان می‌رسد و بعد از آن و بعد از فراهم شدن شرایط مناسب کار نمای ساختمان را نیز به اتمام می‌رسانیم.

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