صادرات بازرگانان تهرانی 40 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در پی بررسی عملکرد سالانه خود رد سال 1387 از بخش های مختلف کاری خود اعلام کرد ارزش دلاری کالاهای صادر شده توسط تجار و بازرگانان عضو اتاق تهران در سال 87 نسبت به سال قبل از آن 40 درصد افزایش یافته است.

افزایش ریالی مورد مذکور نیز بیش از 44 درصد محاسبه شده است. بر مینای این گزارش، تعداد اقلام صادراتی در سال 87 با 6/4 درصد افزایش مواجه شده است.

تعداد اقلام صادراتی از کشور که در سال 86 تعداد 1474 قلم کالای متفاوت را نشان می داد در پایان سال 87 با افزایش 6/4 درصدی به 1542 قلم افزایش یافت تا تنوع کالاهای صادراتی ایران به سایر کشورهای جهان گسترده تر و متنوع تر شود.

از طرف دیگر ارزش دلاری صادرات اعضا اتاق بازرگانی تهران نیز با 40 درصد رشد از 4 میلیارد و 194 میلیون و 560 هزار دلار در سال 86 به 5 میلیارد و 892 میلیون و 783 هزار دلار رسید.

با ارزش ترین کالای صادراتی

بازرگانان عضو اتاق تهران در سال 86 بیش از هر کالای دیگری به صادرات پسته روی آوردند به گونه ای که ارزش صادرات کالای کشاورزی 557 میلیون و 359 هزار و 724 دلار بوده و در صدر مقام کالاهای صادراتی از نظر ارزش قرار داشته است. در سال بعد اما با توجه به کاهش تولیدات کشاورزی در نتیجه خشکسالی پسته جای خود را به متانول داد تا این محصول پتروشیمیایی با ارزش صادراتی 674 میلیون و 155 هزار و 739 دلار ارزشمندترین کالای صادراتی سال 87 باشد.

مقصد کالاهای صادراتی

در سال 86 مقصد بیشتر کالاهایی که توسط تجار تهرانی به خارج از کشور صادر می شد کشور ترکیه بود.این کشور در بین 131 کشور مقصد این کالاها با جذب 374 میلیون و 840 هزار و 197 دلار در صدر واردکنندگان کالاهای ایرانی قرار داشت اما در سال 87 کشور چین با جذب 780 میلیون و 520 هزار و 770 دلار در بین 145 کشور بزرگترین خریدار کالا از تجار تهرانی بود.

بیشتر این کالاها چه در سال 86 و چه در سال 87 از گمرک شهید رجایی به خارج از کشور صادر شدند. در حالی که در سال 87 تعداد پایانه های گمرکات خروجی از 62 به 89 افزایش یافته بود این پایانه با افزایش صادرات ارزش کالاهای صادر شده را از یک میلیارد و 321 میلیون و 878 هزار و 229 دلار به 2 میلیارد و 805 میلیون و 724 هزار و 933 دلار برساند.