صدیقی انتقاد کرد: شما رجائی نیستید

به گزارش خبرگزاری مهر، میرحسین موسوی داوطلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، عصر یکشنبه با جمعی از فرهنگیان دیدار و گفتگو کرد.

این برنامه که به همت کمیته فرهنگیان ستاد نسیم (نسل سومی های یاریگر میرحسین) در سالن همایشهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - سالن حجاب- برگزار شد ، حاشیه های خواندنی هم داشت :

- بر روی پلاکاردهایی از قول خاتمی نوشته شده بود ، امروز یک رای هم تعیین کننده است ، حضور آگاهانه مردم هر مانعی را از پیش روی برخواهد داشت.همچنین پلاکاردهای دیگری با عنوان" عشق داره بر می گرده"،" مرد راه میر حسین موسوی ؛ که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز" و "معلم کلمه سبز آفرینش؛ کلمه ، قلم، معلم" در سالن حجاب به چشم می خورد.

- قبل از وارد شدن به سالن همایش، اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی با چای و شیرینی از میهمانان پذیرایی کردند و سپس یک شال سبز، یک برگه سبز مزین به اسماء متبرکه ابوالفضل (ع) و محمد(ص) در دو سویش به همراه یک لوح فشرده فرم اعلام همکاری با ستاد فرهنگیان استان تهران موسوی و دفترچه بیانیه 6 برگی انجمن اسلامی معلمان به شرکت کنندگان در این مراسم هدیه دادند.

- شخصی که لوح فشرده تبلیغاتی را به میهمانان می داد ، از آنان می خواست آن را تکثیر و در اختیار دیگران قرار دهند.

- میرحسین موسوی ساعت 16:30 وارد سالن شد و با تشویق مکرر حضار تا نشستن بر صندلی همراهی گردید.عده ای هم با شعارهای "درود بر موسوی سلام بر خاتمی" و "صل علی محمد بوی صداقت آمد" به استقبال نخست وزیر 8 سال دفاع مقدس رفتند.

- پیش از آغاز مراسم آهنگ وطنم در سالن طنین انداز بود، سپس با سرود ملی جمهوری اسلامی ایران همه از جا برخاستند و برنامه آغاز شد، برنامه با آیات کلام الله مجید ادامه یافت و سپس کلیپ انتخاباتی موسوی با عکس های وی در دهه 60 پخش شد.

- در این مراسم یکی از اعضای مجمع فرهنگیان ایران اسلامی با قرائت بیانیه این تشکل، نقش فرهنگیان در جامعه را به عنوان گروه مرجع دانست و سپس نماینده انجمن اسلامی معلمان با اذعان به اینکه ادامه روند کنونی برای کشور خطرناک است گفت: میر حسین ادامه دهنده مشی خاتمی است چرا که خاتمی با رفتار خویش ماندگارتاریخ شد.وی سپس بیانیه ای را قرائت نمود.

- بعد از آن دبیر کل کانون صنفی معلمان نیز پشت تریبون قرار گرفت و با اشاره به اینکه اولین قانون حقوق بشر در ایران نوشته شده است از اینکه او را در نیمه سال تحصیلی به اجبار بازنشسته کردند گله کرد!

-عاتقه صدیقی همسرشهید رجایی نیز در ادامه پشت تریبون قرار گرفت و این پرسش را مطرح ساخت که چرا کسانی خود را شبیه به شهید رجایی معرفی می کنند. وی اظهار داشت: اگر هم اینها عقاید و مدیریتی دارند، مدیریتشان درحد آن مقامی که قرار گرفته اند نیست. صدیقی اضافه کرد متاسفانه این افراد گفتاری زیبا و مردم پسند،اما رفتار و کرداری ناهمگون دارند.

همسر شهید رجایی از مسئولان خواست با کسانی که موجب نگرانی جامعه و مردم می شوند برخورد کنند.

- دبیر سازمان معلمان ایران نیز دراین نشست تصریح کرد: امیدواریم در عرصه مدیریتی کلان کشور دیگر شاهد کسانی که توهم خود حق پنداری دارند و خود را نصف النهار مبداء جهان می شناسند ، نباشیم.

- گروه سرودی از دانش آموزان بر روی سن رفتند و سرود سرباز وطن را اجرا کردند که به گفته دست اندرکاران برنامه "مراحل ساخت آهنگ و تنظیم و اجرای آن به عشق میرحسین به صورت رایگان انجام شده است ".

- به دلیل ازدحام جمعیت سالن اصلی کاملا پرشده بود و بقیه میهمانان مجبور شدند در سالنهای همجوار بروند و با دوربین مدار بسته در تماشای مراسم بپردازند.

- هنگام رفتن موسوی به روی سن برای سخنرانی مردم بپا خاستند و شعار "صلی علی محمد بوی صداقت آمد" را سر دادند که ترانه یار دبستانی هم از بلندگوی سالن آن را همراهی می کرد.