مترجمان و مؤلفان فلسفی گرفتار تقاضای شبکه نشر هستند

سیاوش جمادی نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مشکلات حوزه فلسفه، ضعفهای نشر آثار فلسفی را مورد تأکید قرار داد و گفت: در مرحله پیش از تولید یعنی نگارش و تألیف نویسنده یا مترجم ممکن است با مشکلاتی مواجه باشند یکی از مشکلات پنهان مانده به عقیده من آنست که در جریان ترجمه و تألیف ، نویسنده یا مترجم به تدریج گرفتار تقاضا و خواست شبکه نشر می شود و به طور کاملاً آزاد نمی تواند آنچه را که ایده آل اوست انتخاب کند .

وی افزود: مشکلات مربوط به ترجمه و تألیف تا حدی بستگی به شرایط و وضعیت زندگی و امنیت شغلی مترجم و نویسنده دارد و تا حدی به درجه دانش ، تبحر و کفایت لازم برای ترجمه و تألیف مربوط است . در همه جای دنیا مشکلاتی هست که در جریان رقابت، نقد و گفتگو رو به بهبود خواهد رفت .

جمادی با اشاره به حق الترجمه و یا حق التألیفی که به مترجمان یا مؤلفان تعلق می گیرد، رقم پایانی را بسیار ناچیز عنوان کرد و گفت: این رقم نشان می دهد که مترجمان و مؤلفان آثار جدی چند پله زیر فقر زندگی می کنند .

مترجم "هستی و زمان"، گسترش و تقویت کانونهای صنفی را راهکاری برای رفع مشکلات حوزه نشر آثار فلسفی عنوان کرد و گفت: کانونهای صنفی باید به گونه ای طراحی شده و شکل گیرند که با تغییر دولت، دچار تغییر و دگرگونی نشوند، در واقع بهتر است دولت دخالتی در انتخاب اعضای آن نداشته باشد .