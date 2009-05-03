استانهای همدان و اسپارتا خواهرخوانده می ‌شوند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، استانداران اسپارتای ترکیه و همدان بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه همایش بین ‌المللی سرمایه ‌گذاری و توسعه استان همدان موافقت کردند که در صورت تصویب مجلس و شهردای استانبول این دو استان خواهرخوانده شوند.

استاندار اسپارتا در دیدار با استاندار همدان با اشاره به اینکه به همراه 25 تاجر از این استان برای همایش در همدان حضور دارند، گفت: شباهتهای فراوانی بین همدان و اسپارتا از جمله در مباحث اقتصادی و کشاورزی وجود دارد.

اویلکوف داغلی افزود: 25 درصد میوه سیب درختی کشور ترکیه در این استان تولید می‌ شود، 88 سردخانه در این استان وجود دارد که ظرفیت مناسبی برای ذخیره تولیدات کشاورزی است.

داغلی بخش مسکن و ساخت و ساز را یکی از بخشهای پیشرفته در اسپارتا دانست و گفت: وجود صنعت سنگ مرمر یکی از مزیتهای این استان است که محصولات تولیدی آن به آمریکا صادر می ‌شود.

استاندار همدان در دیدار با استاندار اسپارتا گفت: همدان نخستین تولیدکننده سیب زمینی کشور است و سال گذشته بخش خصوصی این استان 700 میلیون دلار صادرات داشت و پیش‌ بینی می ‌شود امسال یک میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.

بهروز مرادی افزود: یکی از اولویتهای استان همدان صنایع تبدیلی است به طوری که در طول سه سال گذشته ظرفیت فرآوری محصولات تولیدی استان از یک میلیون و 100 هزار تن به دو میلیون و 200 هزار تن افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: همدان در بحث ساخت و ساز و مسکن برنامه ‌های متعددی را پیش ‌رو دارد و در این راه نیازمند تجربه ‌های اسپارتا در امر ساخت و ساز است.

مرادی خاطرنشان کرد: وجود ارتباط علمی می ‌تواند یکی از زمینه ‌های همکاری همدان و اسپارتا باشد.