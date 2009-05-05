اجاره دادن رقبات مساجد بدون اجازه اوقاف خلاف قانون است

حجت الاسلام حسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: گاهی مشاهده می شود هیئت امنا به نیت کوتاه کردن چرخه اداری، رقبات مساجد را خود به طور مستقیم اجاره می دهند، در حالیکه این امر مشکلاتی را ایجاد می کند.

وی ادامه داد: اجاره این رقبات از سوی هیئت امنا بدون اجازه اوقاف به منزله دخالت در فعالیتهای این سازمان و نقض قانون است.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه کرج بیان کرد: گذشته از این امر به دنبال اجاره رقبات یادشده از سوی هیئت امنای آنها امر امکان سوءاستفاده احتمالی بعضی از اعضای هیئت امنا نیز به وجود می آید، در حالیکه به کمک اجاره رفتن رقبات از سوی اوقاف و امور خیریه از این امر جلوگیری می شود.

نظری تصریح کرد: طبق قانون، اوقاف و امور خیریه ملزم است رقبات مساجد را اجاره دهد و خود نیز اجاره ها را دریافت کند، در حالیکه هیئت امنای مساجد اجازه این کار را ندارند و باید فاکتور هزینه های مسجد را به اوقاف بدهند تا اوقاف نیز این هزینه را پرداخت کند.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج خاطرنشان کرد: همکاری مساجد با اداره اوقاف بسیاری از مشکلات مربوطه را از میان برمی دارد و از بسیاری از مشکلات احتمالی نیز جلوگیری می کند.