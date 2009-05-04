آیه روز:
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ .
مردان و زنان با ایمان دوست و یار یکدیگرند، همواره به کارهاى نیک و شایسته فرمان می دهند و از کارهاى زشت و ناپسند بازمی دارند و نماز را برپا می کنند ، و زکات می پردازند ، و از خدا و پیامبرش اطاعت می نمایند . یقیناً خدا آنان را مورد رحمت قرار می دهد، زیرا خدا تواناى شکست ناپذیر و حکیم است .
سوره توبه، آیه 71
ذکر روز دوشنبه:
حدیث امروز:
امام علی (ع) :
قلب الأحمق فی لسانه و لسان العاقل فی قلبهی .
قلب شخص نادان در زبان اوست و زبان شخص خردمند در قلب اوستی .
جهاد با نفس، ح 310
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