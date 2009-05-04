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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۱۷

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: آموزه‌های قرآن کریم و تذکرات و تأکیدات معصومین همواره در موارد و موقعیتهای مختلف بهترین راهنما برای بشریت بوده و چون نسیمی زندگی‌بخش، روح انسان را نوازش می‌دهند .

آیه روز:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ .

مردان و زنان با ایمان دوست و یار یکدیگرند، همواره به کارهاى نیک و شایسته فرمان می  دهند و از کارهاى زشت و ناپسند بازمی  دارند  و نماز را برپا می  کنند ، و زکات می  پردازند ، و از خدا و پیامبرش اطاعت می  نمایند . یقیناً خدا آنان را مورد رحمت قرار می  دهد، زیرا خدا تواناى شکست ناپذیر و حکیم است .

سوره توبه، آیه 71

ذکر روز دوشنبه:

حدیث امروز:

امام علی (ع) :

قلب الأحمق فی لسانه و لسان العاقل  فی قلبهی .

قلب شخص نادان در زبان اوست و زبان شخص خردمند در قلب اوستی .

جهاد با نفس، ح 310

کد مطلب 871745

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