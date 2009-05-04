آیه روز:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ .

مردان و زنان با ایمان دوست و یار یکدیگرند، همواره به کارهاى نیک و شایسته فرمان می دهند و از کارهاى زشت و ناپسند بازمی دارند و نماز را برپا می کنند ، و زکات می پردازند ، و از خدا و پیامبرش اطاعت می نمایند . یقیناً خدا آنان را مورد رحمت قرار می دهد، زیرا خدا تواناى شکست ناپذیر و حکیم است .

سوره توبه، آیه 71

ذکر روز دوشنبه:

حدیث امروز:

امام علی (ع) :



قلب الأحمق فی لسانه و لسان العاقل فی قلبهی .



قلب شخص نادان در زبان اوست و زبان شخص خردمند در قلب اوستی .

جهاد با نفس، ح 310