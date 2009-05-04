حفاظت از حریم رودخانه ها موجب کاهش خسارت سیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، جواد تیموری عصر یکشنبه در شورای حفاظت از رودخانه های شهرستان افزود: با توجه به سیل خیز بودن استان به ویژه شرق استان، رعایت مفاد قانونی در خصوص حریم رودخانه ها از اولویتهای کاری این امور بوده تا در هنگام وقوع سیل احتمالی به شهروندان خسارات نرسد.

وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی درباره حریم رودخانه ها، اظهار داشت: بر اساس قانون، ایجاد هر نوع اعیان اعم از ساختمان، دیوار، تاسیسات، حفر کانال، چاه و غرسها در حریم رودخانه‌ ها ممنوع است.

این مسئول خاطرنشان کرد: بر این اساس چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا شود سازمانهای آب و برق بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند کرد.

تیموری بیان داشت: قانون تصریح می کند تخلیه هر نوع زباله و نخاله در بستر و حریم رودخانه‌ های استان غیر قانونی است و شهروندان باید قبل از هر اقدامی در حریم رودخانه‌ ها با کارشناسان شرکت آب منطقه‌ ای گلستان مشورت کنند تا از موارد قانونی آن آگاه شوند.

مدیر امور آب گنبد و مینودشت خاطرنشان کرد: قانونگذار همچنین برداشت غیر مجاز شن و ماسه و دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه ها را از مصادیق تخلفات قانونی در این زمینه عنوان کرده است.

وی در تشریح اقدامات انجام شده امور آب گنبد و مینودشت در سال گذشته یادآور شد: در سال گذشته از 755 مورد تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها جلوگیری شد و در این مدت 595 مورد بازدید و نظارت از رودخانه ها و انهار این منطقه انجام شده است.

تیموری عنوان کرد: 290 فقره کارشناسی حریم و بستر، 167 فقره کارشناسی برداشت شن و ماسه و پاسخ به 500 استعلام وارده بخشی از فعالیتهای انجام شده این اداره است.

به گفته این مسئول در سال گذشته 126 مورد اخطاریه به متجاوزان حریم رودخانه، 144 مورد اخطاریه به متجاوزان شن و ماسه و 148مورد اخطاریه به متجاوزان بستر رودخانه های این منطقه داده شده است.



وی با بیان اینکه در سال قبل 80 مورد شکوائیه در زمینه حریم، بستر و شن و ماسه توسط کارشناسان واحد مهندسی رودخانه ها تنظیم شده، عنوان کرد: در این راستا 256 مورد مراجعه به نیروی انتظامی و رسیدگی به 157 فقره شکایات واصله از جمله فعالیتهایی است که برای حفظ و حراست از منابع آبی استان انجام شده است.

مدیر امور آب گنبد و مینودشت متذکر شد: شناسایی 121 هکتار بستر جدید، انعقاد 95 مورد قرارداد جدید اجاره بستر و بررسی 45 مورد کارشناسی احداث پل و دیواره از دیگر فعالیتهای این اداره است.