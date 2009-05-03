به گزارش خبرنگار مهر در ساری، استاندار مازندران عصر یکشنبه در نشست صمیمی با مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی، شهرداری ها، فرمانداری ها و اصحاب رسانه مازندران در استانداری افزود: روابط عمومی باید با وظایف خود در حوزه اطلاع رسانی به صورت دقیق واقف شوند.

وی خاطرنشان کرد: رسانه ها نیز باید جایگاه خود را در بین مدیران دستگاه ها از طریق روابط عمومی ها ارتقا بخشند.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه به واسطه وجود برخی روابط عمومی های غیر حرفه ای در استان بسیاری از عملکردهای دستگاه های اجرایی به اطلاع مردم نمی رسد، عنوان کرد: ارتباط روابط عمومی ها با رسانه ها در مازندران باید نزدیکتر شود.

نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به اینکه مدیریت ارشد استان قصد دارد که از حضور و برنامه ریزی برای کلنگ زنی پروژه ها خودداری کند، گفت: فقط در افتتاح پروژه ها حضور خواهم یافت.

رئیس شورای تامین مازندران با اشاره به اینکه باید رسانه ها و روابط عمومی ها زمینه را برای حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای فراهم سازند، اظهار داشت: نامزدهای احتمالی سعی کنند در سفرهای استانی تلاش جدی برای حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای داشته و از تخریب نامزدها نسبت به نامزدی دیگر خودداری شود.

وی بیان داشت: حضور حداکثری مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری دشمن را مایوس و عصبانی خواهد کرد بنابراین مردم مازندران بار دیگر در 22 خرداد ماه حماسه ای دیگر خلق خواهند کرد.

استاندار از دستگاه های متولی طرح دریا خواست تا زمینه را برای حضور و تفرج گردشگران در تابستان تامین کنند.

جواد قناعت افزود: نقش رسانه ها در بالا بردن افکار عمومی برای حضور پرشور در انتخابات دهم ریاست جمهوری بسیار مهم است.

وی خاطرنشان کرد: نظام سلطه قصد دارد با ایجاد تخطئه و مناقشه ذهن و افکار ملت ایران را مخدوش سازد.