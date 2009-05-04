سفر تیم فوتبال بانوان ایران به نروژ قطعی شد/ برگزاری سه مسابقه تدارکاتی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بانوان ایران که خود را برای حضور در مرحله مقدماتی مسابقات جام ملتهای آسیا (تیرماه) آماده می کند ، طی روزهای 13 تا 20 خرداد اردوی آماده سازی خود را در شهر اسلو پایتخت نروژ برپا خواهد کرد.

پیش از این برخی منابع خبری از احتمال لغو سفر تیم فوتبال بانوان ایران به نروژ خبر داده بودند که فریده شجاعی رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال ضمن رد این خبر تاکید کرد: مقدمات سفر تیم فوتبال بانوان ایران به نروژ انجام شده و این تیم قطعا به این سفر تدارکاتی اعزام خواهد شد .

تیم بانوان کشورمان را در سفر به نروژ 20 بازیکن و 5 همراه تشکیل می دهند که در طول اردوی یک هفته ای خود سه دیدار تدارکاتی را مقابل تیم های باشگاهی کشور نروژ برگزار خواهند کرد.

مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا تیرماه جاری با شرکت 4 تیم به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد که تاکنون حضور ایران در این گروه قطعی شده است.

این رقابتها در 4 گروه 4 تیمی برگزار خواهد شد و از هرگروه یک تیم صعود خواهند کرد تا به همراه تیم های استرالیا، کره شمالی، چین و ژاپن مرحله نهایی مسابقات جام ملتهای آسیا را برگزار کنند.