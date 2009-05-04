بخش زیادی از تعمیرات هادرون به اتمام رسید/ آغاز به کار در اوایل پاییز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندسان سرن تعمیرات قسمت اعظم برخورد دهنده بزرگ هادرون، بزرگترین آزمایشگاه دست ساز بشر را به اتمام رساندند.

به گفته مقامات سرن جایگزینی 53 آهن ربای بزرگ باقی مانده در تونل 25 کیلومتری این برخورد دهنده عظیم پایان یافته و دانشمندان اعلام کردند تا اوایل فصل پاییز این آزمایشگاه را فعال خواهند کرد.

برخورد دهنده بزرگ هادرون در ماه سپتامبر سال گذشته در میان هیاهوی بسیار آغاز به کار کرده و تنها پس از گذشت 10 روز به دلیل نقص الکتریکی و نشت هلیوم مایع به داخل تونل به صورت کامل از کار متوقف شد.

برخورد دهنده هادرون توسط سازمان تحقیقات اتمی اروپا و با همکاری کشورهای مختلف بین المللی تاسیس شده است. هدف اصلی از احداث این آزمایشگاه بازسازی لحظات اولیه پس از انفجار بزرگ است تا دانشمندان بتوانند درباره ابتدایی ترین ذرات در جهان هستی که ماده را به وجود آورده اند، مطالعه کنند از دیگر اهداف کلیدی در انجام این آزمایش یافتن بوزون هیگز به منظور تشریح جرم در جهان است.

مهندسان در عملیات تعمیر اختلالات ایجاد شده در هادرون علاوه بر جایگزنی و تعمیر 53 آهن ربای موجود در تونل این برخورد دهنده، با اصلاح ساختار آنها احتمال بروز اختلال مجدد را کاهش دادند به بیانی دیگر در صورت رخ دادن حادثه ای مشابه این آهن رباها می توانند از یکدیگر پشتیبانی کرده و از شدت حادثه بکاهند.

استیو میرز مسئول تکنولوژی و شتابدهنده های سرن این عملیات تعمیراتی را دستاوردی بزرگ می داند که امکان تمرکز بر روی توانایی های سرن در صورت وقوع مجدد حادثه ای مشابه و نصب سیستمی برای جلوگیری از چنین حادثه ای را فراهم آورده است.

اکنون با قرارگیری تمامی آهن رباها در موقعیت مورد نظر مهندسان تمرکز خود را بر روی اتصال این تجهیزات با یکدیگر و نصب سیستم ایمنی جدید متوجه خواهند کرد.

بر اساس گزارش تلگراف، دریچه های فشار اضافی نیز به منظور افزایش ایمنی و جلوگیری از نشت هلیوم در درون تونل این برخورد دهنده نصب خواهند شد.