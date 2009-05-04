تاسیس انجمن هنرهای نمایشی زمینه ساز وحدت رویه در اعتلای تئاتر است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، کاظم فلاحی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درجه بندی گروه های تئاتر استان، جلوگیر از گسیختگی فعالیت تئاتر، مدیریت منابع مالی برای کمبود بودجه و فعال کردن بخش پژوهش از نتایج مثبت تاسیس انجمن هنرهای نمایشی است.

وی با بیان اینکه وظیفه انجمن هنرهای نمایشی ساماندهی حمایتهای دولت برای توسعه تئاتر استان است، افزود: زمانی این فعالیتها نتیجه می دهد که اهالی تئاتر استان از آفت درون سوز تششت و افتراق که در حال حاضر بسیار کرد پیدا کرده حذر کنند و با ایجاد محیطی آرام، علمی و هنری به فعالیت هنری بپردازند.

معاون هنری اداره کل ارشاد گیلان یادآور شد: مهمترین مولفه ای که باعث موفقیت انجمن هنرهای نمایشی می شود وفاق بین هنرمندان است.

فلاحی با غیر قانونی خواندن فعالیت انجمن صنفی تئاتر گیلان متذکر شد: بر اساس تبصره یک ماده 22 ضوابط تاسیس مراکز، موسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کلیه انجمنها و مراکز فرهنگی و هنری باید برای ثبت و فعالیت از وزارت ارشاد مجوز داشته باشند.

وی افزایش حمایتهای دولت از تئاتر استانها را خواستار شد و ادامه داد: افزایش سرمایه گذاری در حوزه تئاتر باعث می شود تئاتر پاسخگوی ذائقه های مختلف مردم در ارائه کارهای متنوع نمایشی باشد.