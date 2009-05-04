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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۴۲

تاسیس انجمن هنرهای نمایشی زمینه ساز وحدت رویه در اعتلای تئاتر است

تاسیس انجمن هنرهای نمایشی زمینه ساز وحدت رویه در اعتلای تئاتر است

رشت - خبرگزاری مهر: معاون هنری اداره کل ارشاد گیلان گفت: تاسیس انجمن هنرهای نمایشی زمینه ساز وحدت رویه در اعتلای تئاتر است که باید به این مهم توجهی ویژه شود.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، کاظم فلاحی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درجه بندی گروه های تئاتر استان، جلوگیر از گسیختگی فعالیت تئاتر، مدیریت منابع مالی برای کمبود بودجه و فعال کردن بخش پژوهش از نتایج مثبت تاسیس انجمن هنرهای نمایشی است.

وی با بیان اینکه وظیفه انجمن هنرهای نمایشی ساماندهی حمایتهای دولت برای توسعه تئاتر استان است، افزود: زمانی این فعالیتها نتیجه می دهد که اهالی تئاتر استان از آفت درون سوز تششت و افتراق که در حال حاضر بسیار کرد پیدا کرده حذر کنند و با ایجاد محیطی آرام، علمی و هنری به فعالیت هنری بپردازند.

معاون هنری اداره کل ارشاد گیلان یادآور شد: مهمترین مولفه ای که باعث موفقیت انجمن هنرهای نمایشی می شود وفاق بین هنرمندان است.

فلاحی با غیر قانونی خواندن فعالیت انجمن صنفی تئاتر گیلان متذکر شد: بر اساس تبصره یک ماده 22 ضوابط تاسیس مراکز، موسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کلیه انجمنها و مراکز فرهنگی و هنری باید برای ثبت و فعالیت از وزارت ارشاد مجوز داشته باشند.

وی افزایش حمایتهای دولت از تئاتر استانها را خواستار شد و ادامه داد: افزایش سرمایه گذاری در حوزه تئاتر باعث می شود تئاتر پاسخگوی ذائقه های مختلف مردم در ارائه کارهای متنوع نمایشی باشد.

کد مطلب 871787

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