افتتاح چهار طرح ملی صنعت نفت با حضور رئیس جمهوری

غلامحسین نوذری در گفتگو با مهر در تشریح جزئیات این 4 طرح ملی، گفت: یکی از طرحهای آماده بهره برداری، سکوی نیمه شناور ایران البرز برای شروع عملیات حفاری ایران در آبهای عمیق دریای خزر است.

وی با اشاره به این موضوع که تاکنون برای ساخت این سکو و سه فروند شناور یدک کش و پشتیبانی آن بیش از 400 میلیون دلار از سوی شرکت ملی نفت سرمایه گذاری شده است، تصریح کرد: با تکمیل این سکوی حفاری این امکان برای جمهوری اسلامی ایران فراهم شده است تا اقدام به حفاری چاه هایی تا عمق یک هزار متر از بستر دریا بکند.

وزیر نفت با بی نظیر خواندن ساخت این سکوی نیمه شناور حفاری، یادآور شد: در حال حاضر در کل محدوده دریای خزر تنها 2 دستگاه از این نوع سکوی نیمه شناور حفاری وجود دارد، اما ویژگی این سکو آن است که مراحل مختلف ساخت آن توسط سازندگان ایرانی انجام گرفته است.

به گزارش مهر، هم اکنون عملیات حفاری آزمایشی این سکو در دریای خزر به پایان رسیده و عملیات پیش لنگراندازی ایران البرز نیز در فاصله ۲۵۰ کیلومتری از بندرگاه و در آب های عمیق انجام شده است.

در این رابطه روز گذشته مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی، گفته است: با بهره برداری از سکوی ایران البرز، حلقه نهایی اکتشاف و استخراج نفت در دریای خزر رقم خواهد خورد.

صیانت از مخازن نفتی با بهره برداری از تزریق گاز آغاجاری

نوذری در ادامه با اشاره به آماده بهره برداری بودن طرح تزریق گاز به میادین نفتی آغاجاری، بیان کرد: برای انتقال گازهای تولید شده از میدان پارس جنوبی به میادین نفتی آغاجاری حدود 500 کیلومتر خط لوله انتقال فشار قوی گاز ساخته شده است.

به گفته این عضو کابینه دولت نهم مهمترین دستاورد این طرح ملی، تزریق گاز به میادین با هدف صیانت از این مخازن و افزایش تولید نفت خام خواهد بود.

به گزارش مهر، با بهره برداری از این طرح و اجرای طرح تزریق گاز فازهای 6 تا 8 پارس جنوبی به چاههای نفتی آغاجاری، حجم نفت خام قابل استحصال این میدان تا 2 میلیارد بشکه افزایش می یابد.

بر اساس اعلام مسئولان شرکت متن، افتتاح این طرح با تزریق روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز آغاز می شود که تا پایان تابستان تزریق به 22 حلقه چاه تکمیل می شود و به روزانه 2 میلیارد فوت مکعب خواهد رسید.

بهره برداری از پتروشیمی های مهر و آریا ساسول

وی در پایان با اشاره به تکمیل و به تولید رسیدن 2 مجتمع پتروشیمی مهر و آریا ساسول در عسلویه، گفت: با تکمیل مجتمع پتروشیمی مهر سالیانه 300 هزار تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد.

به گزارش مهر، برای ساخت مجتمع پتروشیمی مهر تاکنون بالغ بر 231 میلیون دلار سرمایه گذاری انجام گرفته است.

در این واحد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی 40 درصد و شرکتهای " اس سی جی " و " پی تی تی " تایلند و ایتوچوی ژاپن 60 درصد از سهام را در دست دارند.

همچنین برای ساخت مجتمع پتروشیمی آریا ساسول ( پلیمر )، حدود یک میلیارد و 350 میلیون یورو توسط ایران و آفریقای جنوبی بصورت مساوی سرمایه گذاری شده است.

هدف از ساخت این مجتمع پتروشیمی، تولید سالانه یک میلیون تن اتیلن، 300 هزار تن پلی اتیلن سبک و 300 هزار تن پلی اتیلن متوسط و سنگین است.