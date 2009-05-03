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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۲۰:۵۹

19 هزار انشعاب برق در استان مرکزی واگذار شده است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت: در حال حاضر 19 هزار انشعاب برق در استان مرکزی واگذار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، داود عابدی بعداز ظهر یکشنبه در دیدار نماینده ولی فقیه با معلمان نمونه و بسیج فرهنگیان ناحیه مقاومت اراک و شرکت توزیع برق، تعداد مشترکان برق استان را 478 هزار مشترک عنوان کرد و افزود: تاکنون بیش از 19 هزار انشعاب در استان واگذار شده است.

وی با اشاره به در اختیار داشتن IT در شرکت توزیع برق استان گفت: 15 نقطه اداری سراسر استان مرکزی تحت سرویس شبکه LAN و VAN  قرار گرفتند.

وی یکی از بخشهای مهم صنعت برق را توزیع برق دانست و ادامه داد: در حوزه مصرف انرژی الکتریکی در کشور به رشد هشت درصدی رسیدیم که این امر به دلیل حرکت کشور به سمت توسعه و پیشرفت است.

این مسئول با تاکید بر اینکه شدت مصرف انرژی برق در کشور بیشتر از سایر کشورها است، اظهار داشت: برای استفاده بهینه از انرژی الکتریکی باید اقدامات گسترده ای انجام شود که فرهنگیان، روحانیت و افرادی که در ارتباط با مردم هستند نقش مهم و اثر گذاری در این رابطه دارند.

عابدی خاطرنشان کرد: پیاده سازی الگوهای موثر و کارآمد مدیریت مصرف انرژی، درخواست از سازمانها برای پایبند بودن به برنامه های کنترل مصرف، معرفی الگوهای موفق و تاثیرگذار مدیریت مصرف انرژی، توزیع گسترده لامپهای کم مصرف و درخواست از مشترکان برای رعایت الگوهای مصرف بهینه از جمله اقدامات این شرکت در سال جاری است.

کد مطلب 871799

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