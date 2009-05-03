19 هزار انشعاب برق در استان مرکزی واگذار شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، داود عابدی بعداز ظهر یکشنبه در دیدار نماینده ولی فقیه با معلمان نمونه و بسیج فرهنگیان ناحیه مقاومت اراک و شرکت توزیع برق، تعداد مشترکان برق استان را 478 هزار مشترک عنوان کرد و افزود: تاکنون بیش از 19 هزار انشعاب در استان واگذار شده است.

وی با اشاره به در اختیار داشتن IT در شرکت توزیع برق استان گفت: 15 نقطه اداری سراسر استان مرکزی تحت سرویس شبکه LAN و VAN قرار گرفتند.

وی یکی از بخشهای مهم صنعت برق را توزیع برق دانست و ادامه داد: در حوزه مصرف انرژی الکتریکی در کشور به رشد هشت درصدی رسیدیم که این امر به دلیل حرکت کشور به سمت توسعه و پیشرفت است.

این مسئول با تاکید بر اینکه شدت مصرف انرژی برق در کشور بیشتر از سایر کشورها است، اظهار داشت: برای استفاده بهینه از انرژی الکتریکی باید اقدامات گسترده ای انجام شود که فرهنگیان، روحانیت و افرادی که در ارتباط با مردم هستند نقش مهم و اثر گذاری در این رابطه دارند.

عابدی خاطرنشان کرد: پیاده سازی الگوهای موثر و کارآمد مدیریت مصرف انرژی، درخواست از سازمانها برای پایبند بودن به برنامه های کنترل مصرف، معرفی الگوهای موفق و تاثیرگذار مدیریت مصرف انرژی، توزیع گسترده لامپهای کم مصرف و درخواست از مشترکان برای رعایت الگوهای مصرف بهینه از جمله اقدامات این شرکت در سال جاری است.