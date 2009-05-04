مدرس بین المللی یوفا به ایران می آید / برترین مربیان پایه فوتبال در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، به دعوت فدراسیون فوتبال و با هدف ارتقاء سطح دانش فنی مربیان پایه فوتبال کشوریک دوره کلاس مربیگری طی روزهای 24 لغایت 27 اردیبهشت ماه به میزبانی باشگاه سپاهان اصفهان برگزار خواهد شد.

برای تدریس این دوره مربیگری "فلمینگ سرتیس لو" مدرس دانمارکی اتحادیه فوتبال اروپا و سرمربی تیم فوتبال المپیک ارمنستان به ایران دعوت شده است تا طی 4 روز به تدریس تازه ترین شیوه های تاکتیکی، تمرینی و آماده سازی تیم های فوتبال بویژه در سطح تیم های نوجوانان و جوانان بپردازد.

مربیان تیم های فوتبال نونهالان، جوانان و نوجوانان کشورمان به همراه جمعی از مربیان نخبه فوتبال سراسرکشور در رده تیم های پایه به این کلاس مربیگری دعوت شده اند.