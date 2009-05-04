جامعه فلسفی دغدغه جدی ندارد/ فلسفه ما طی 30 سال یک نظریه نداشته است

دکتر یحیی یثربی استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه فلسفه وقتی خواهان می یابد که در جامعه ایجاد حرکت و تحول کند، گفت: فلسفه ما چنین حالتی ندارد بنابراین کتابهای فلسفی در حد نیاز گروه های فلسفه برای آموزش چاپ می شوند اما مورد استقبال عموم مردم نیستند .

فلسفه راهگشای مسائل مختلف زندگی است

وی افزود: اگر ما فلسفه را به روز کنیم و کارآمد سازیم فلسفه می تواند در همه جهات زندگی مردم ، از سیاست گرفته تا ورزش و بازی نظر بدهد و این نظر در این زمینه ها راهگشا و تحول آفرین باشد.

فلسفه امروز ما تکرار مطالب دیروز است

یثربی با یادآوری اینکه فلسفه ما تکرار مطالب پیشینیان است و کاری به مسائل روز خودمان نداریم، گفت: یکی درس می دهد که ابن سینا چه گفت و دیگری درس می دهد که کانت چه گفت و شاگرد هم اینها را می خواند و نمره خود را می گیرد . اما اگر فلسفه راهگشا و تحول آفرین باشد در آن صورت همه نویسندگان ، هنرمندان و سیاستمداران و مدیران و مربیان و مسئولان آموزش و پژوهش همگی به سراغ فلسفه خواهند رفت تا ببینند در حوزه مسئولیت آنان چه نظرهای جدیدی ارائه شده است.

فلسفه ما طی 30 سال گذشته یک نظریه نداشته است

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: فلسفه ما حتی در حساسترین مسئله جامعه که حکومت اسلامی است در این 30سال یک نظریه نداشته است .

وی گفت: در چنین شرایطی نشر و چاپ کتابهای فلسفی با محدودیت خاصی روبه رو است که هیچ ربطی به سانسور، دین یا سیاست ندارند . این ضعف تنها مربوط به ، به روز نبودن و کارایی نداشتن فلسفه و روش تفکر فلسفی ماست . ما برای اینکه فلسفه را در جامعه اثرگذار کنیم باید به این نتیجه برسیم که فلسفه اثرگذار است .

دکتر یثربی با اشاره به اینکه می توانیم با ایجاد تحول در فلسفه و به روز و کارآمد کردن آن ، فلسفه را پیشگام حرکتها سازیم، گفت: این سؤال مطرح است که راه و روش این کار چیست ؟ به نظر من باید در سه مرحله اقدام جدی داشته باشیم.

وی گفت: در مرحله اول باید فرصت نقد بدهیم و نقدها را جدی بگیریم و سرکوبشان نکنیم بلکه زیر ذره بین ببریم وبا این نقدها همراهی کنیم تا به کاستی های فلسفه پی ببریم .

یثربی شناخت کاستی ها را مرحله دوم کار اعلام کرد و افزود: این کار به ما امکان می دهد بن بست ها و مسئله های خودمان را مشخص کنیم این مسئله ها به عنوان مشکل حوزه فلسفه مطرح می شوند.

وی تلاش برای حل مسئله ها را آخرین مرحله عنوان کرد و گفت: در این مرحله گروه های آموزشی فلسفه و گروه های پژوهشی رابه صورت تیمهای فعالی در آوریم و بر اساس نقش آنها در حل این مشکلات از آنها حمایت کنیم .

جامعه فلسفی ما دغدغه جدی ندارد

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اظهار تأسف تأکید کرد: دریغا که جامعه فلسفی ما امروزه مسئله جدی ندارد بنابراین پژوهش جدی ندارد، پس قدردانی و حمایت شایسته نیز در کار نیست .