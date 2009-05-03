به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران قهرمانی ملی پوشان کشتی فرنگی کشورمان را در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا تبریک گفت.

متن پیام تبریک افشارزاده به این شرح است: کشتی به عنوان رشته‌ای که در تمامی ادوار بازی‌های المپیک و آسیایی نام ایران اسلامی را بلند آوازه کرده، بار دیگر زمینه شادی دل میلیون‌ها هموطن را فراهم ساخت.

در ادامه این پیام آمده است: به عنوان خادمی کوچک در ورزش کشور، قهرمانی غیرتمندان کشتی فرنگی ایران را در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا به مجموعه عوامل فدراسیون، کادر فنی، ملی پوشان و جامعه غیرتمند ورزش تبریک و تهنیت عرض می نمایم.