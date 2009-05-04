مسئولان طرح آسیا ویژن به ایران می آیند / بررسی روند اجرای آسیا ویژن

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان کمیته آسیا ویژن AFC در راس هیئتی 5 نفره شامل؛ برندن منتون(رئیس پروژه ویژن آسیا، دکتر شامل کامل(عضو کمیته جوانان) محمد آمیز(عضوکمیته داوران) علی تارقلی زاده (عضوکمیته آموزش) و امیرحسین کریم پور(عضو کمیته آسیا ویژن) در سفر 10 روزه خود به ایران از امکانات شهرهای بندرعباس، تهران و قزوین برای اجرای مرحله جدید طرح آسیا ویژن بازدید خواهند کرد.

همچنین اعضای این گروه با سفر به استانهای اصفهان و شیراز روند اجرای طرح آسیا ویژن در این دوشهر را مورد بازدید و ارزیابی قرار خواهند داد.

پروژه ویژن آسیا یا چشم انداز فوتبال آسیا (طرح استراتژیک فوتبال آسیا) از 5 سال گذشته در 16 کشورآسیایی درحال اجراست که در جهت تشکیل تیم های نوجوانان، جوانان و لیگ های منطقه ای، استان ها به صورت فدراسیون های استانی و رشد فوتبال منطقه ای تلاش می کند.

فارس، اصفهان، قزوین و همدان شش استان کشورمان هستند که پروژه آسیا ویژن در آن درحال اجراست و قرار است دو استان تهران و هرمزگان نیز تحت پوشش این طرح قرار بگیرند.