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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۳۳

برای بازدید از شهرهای ایران؛

مسئولان طرح آسیا ویژن به ایران می آیند / بررسی روند اجرای آسیا ویژن

مسئولان طرح آسیا ویژن به ایران می آیند / بررسی روند اجرای آسیا ویژن

مسئولان AFC در کمیته آسیا ویژن به منظور بازدید از شهرهای میزبان این طرح اوایل خرداد به ایران سفر خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان کمیته آسیا ویژن AFC در راس هیئتی 5 نفره شامل؛ برندن منتون(رئیس پروژه ویژن آسیا، دکتر شامل کامل(عضو کمیته جوانان) محمد آمیز(عضوکمیته داوران) علی تارقلی زاده (عضوکمیته آموزش) و امیرحسین کریم پور(عضو کمیته آسیا ویژن) در سفر 10 روزه خود به ایران از امکانات شهرهای بندرعباس، تهران و قزوین برای اجرای مرحله جدید طرح آسیا ویژن بازدید خواهند کرد.

همچنین اعضای این گروه با سفر به استانهای اصفهان و شیراز روند اجرای طرح آسیا ویژن در این دوشهر را مورد بازدید و ارزیابی قرار خواهند داد.

پروژه ویژن آسیا یا چشم انداز فوتبال آسیا (طرح استراتژیک فوتبال آسیا) از 5 سال گذشته در 16 کشورآسیایی درحال اجراست که در جهت تشکیل تیم های نوجوانان، جوانان و لیگ های منطقه ای، استان ها به صورت فدراسیون های استانی و رشد فوتبال منطقه ای تلاش می کند.

فارس، اصفهان، قزوین و همدان شش استان کشورمان هستند که پروژه آسیا ویژن در آن درحال اجراست و قرار است دو استان تهران و هرمزگان نیز تحت پوشش این طرح قرار بگیرند.

کد مطلب 871838

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