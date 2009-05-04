جابجایی دانشگاه خلیج فارس برای صیانت از پلاژ دریایی 20 متری!

حسن تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زمینهای واقع در پردیس دو دانشگاه در حدود 20 سال در تملک دانشگاه صنعتی شریف بوده که در چهارم خرداد ماه سال 84 در جلسه هیئت وزیران به دلیل توسعه و نیاز شدید دانشگاه خلیج فارس در اختیار دانشگاه خلیج فارس قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا با کمک وزارت علوم و مسئولین وقت دانشگاه و مساعدت دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه خلیج فارس این زمینها را در جهت توسعه دانشگاه از دانشگاه صنعتی شریف خریداری کرد.

رئیس دانشگاه خلیج فارس افزود: در همان سال شهرداری اقدام به ساخت یک پلاژ برای بانوان در ساحل زمینهای دانشگاه کرد که با اعتراض مسئولان دانشگاه هم روبرو شد و حتی رئیس دانشگاه از شهرداری شکایت کرد اما مراجع قضایی رای به برائت شهرداری دادند.

وی اظهار داشت: در آن زمان وزارتخانه از مسئولان دانشگاه خواست که صبوری کنند. ما نیز مانع اعتراض دانشجویان شدیم. البته در آن زمان از ما خواسته شد تا زمانی که مانع دانشگاه برای احداث ساختمان نشده اند اعتراضی نداشته باشیم.

تاجیک ادامه داد: ما در حال حاضر توانسته ایم چهار پروژه بزرگ را تصویب کنیم که متاسفانه شهرداری اجازه ساخت و ساز را به ما نمی دهد و به عبارتی برای صیانت از پلاژ 20 متری خواستار جابجایی دانشگاه هفت هکتاری خلیج فارس شده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری پروژه های عمرانی دانشگاه را تعطیل کرده و مذاکرات ما با مسئولان هم به جایی نرسیده است.