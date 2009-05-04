طرح مطالعاتی ایجاد شهرک صنایع دستی در کردستان آغاز شد

علی فعله گری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: عملیات اجرایی طرح مطالعاتی ایجاد شهرک و بازارچه صنایع دستی در یکی از شهرستانهای استان کردستان که از جمله مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان کردستان بوده، آغاز شد.

وی ادامه داد: استان کردستان دارای صنایع دستی ویژه ای در بخشهای گوناگون است که ایجاد بازارچه و شهرکی تخصصی در این بخش می تواند زمینه های جلوگیری از فراموش شدن صنایع دستی بومی استان را فراهم کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان یادآور شد: در سالهای گذشته بخشی از صنایع دستی استان به دلایل مختلف فراموش شده که برنامه سازمان در این بخش احیای صنایع فراموش شده و حمایت هرچه بیشتر از بخشهای خصوصی برای تقویت این مهم است.

فعله گری یادآور شد: ایجاد بازارچه و شهرک صنایع دستی همزمان با اینکه می تواند عامل مهمی برای مقابله با فراموش شدن این صنایع باشد در بخشهای اقتصادی نیز می تواند نقشی بسیار خوب برای حمایت از هنرمندان این عرصه را فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: صنایع دستی می تواند در کنار آثار تاریخی و زیبایی های طبیعی استان به عنوان یکی از پتانسیلهای ویژه برای افزایش حضور گردشگران به کردستان مطرح شود که ایجاد شهرک و بازاری تخصصی در این حوزه بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان بیان داشت: بر اساس یکی از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت اعتبار مطالعاتی این طرح در نظر گرفته شده و عملیات این کار نیز از چند روز گذشته آغاز شده است.

صنایع چوبی، سفال، فرش، انواع لباسهای محلی، گیوه و ... از جمله مهمترین صنایع دستی در استان کردستان به شمار می رود که توسط مردم تولید می شود.