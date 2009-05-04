مشاهده دوباره گونه های حیوانی در معرض انقراض لرستان

علی رحیم کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: لرستان به عنوان بام طبیعت ایران قابلیت پرورش انواع گونه های جانوری را دارا است.

وی با تشریح مراحل فعالیت برای شناسایی گونه های منحصر به فرد در لرستان، بیان داشت: با اجرای تحقیقات دامنه داری که در سطح این استان صورت گرفت مشخص شد که لرستان اغلب خانواده حیات وحش را در خود جای داده است.

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست لرستان با اشاره به خبر تلخ کشته شدن پنجمین قلاده پلنگ لرستانی در هفته های گذشته به خبر خوشی در این زمینه برای دوستداران محیط زیست اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته پس از سالها سه قلاده پلنگ لرستانی در مرکز و جنوب لرستان مشاهده شد.

مشاهده کاراکال، سیاه گوش و خرس قهوه ای در لرستان

کاکاوند همچنین از مشاهده برخی دیگر از گونه های نایاب در طول تحقیقات انجام شده در طول هفته گذشته اشاره کرد و گفت: از جمله دیگر گونه های در معرض انقراضی که در پی تحقیقات گسترده در سطح استان دوباره مشاهده شد می توان به سه قلاده "کاراکال" از خانواده گربه سانان و دو قلاده "سیاه گوش" از همین خانواده اشاره کرد.

وی همچنشن مشاهده دو قلاده "خرس قهوه ای" در منطقه حفاظت شده سفید کوه را از دیگر اخبار مسرت برای دوستداران حیات وحش دانست و یادآور شد: به رغم اینکه پیش از این از انقراض نسل "کرکس لرستانی" گزارشهایی انتشار داده شده بود اما در طول هفته گذشته تاکنون بیش از 10 عدد از این پرنده بی آزار و باشکوه در یکی از مناطق حفاظت شده شرق لرستان مشاهده شد که این امر حکایت از بازگشت مقتدرانه این گونه و نجات از انقراض دارد.

مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه پوشش جنگلی و مرتعی لرستان قابلیت زیست انواع گونه های حیات وحش را دارد، خاطرنشان کرد: بازگشت کرکسها و مشاهده گونه های منحصر به فرد پلنگ، سیاه گوش، کاراکال و خرس قهوه ای بی ارتباط با ارتقا فرهنگ زیست محیطی مردم لرستان نیست.

برخی از این گونه ها پس از سه دهه مشاهده شده اند

کاکاوند همچنین بازگشت گونه های در معرض انقراش را زمینه ساز حرکت مردم لرستان به سمت حفاضت و صیانت از محیط زیست ارزیابی کرد و افزود: به رغم اینکه این گونه های منحصر به فرد در گذشته های دور در لرستان به فروانی یافت می شده است اما در طول دو سه دهه اخیر به دلیل ازدیاد سلاحهای غیر مجاز و افزیش شکارچیان برخی از این گونه ها تا مرز انقراض پیش رفتند.

وی با بیان اینکه بیشتر این گونه های در شمال، مرکز و جنوب لرستان منقرض شده اعلام شده بودند، ادامه داد: این در حالی است که این گونه های نایاب با احیا زیستگاه های خود در مناطق دیگر استان به حیات خود ادامه داده اند.

این مسئول با تاکید بر اینکه لرستان زیستگاه انواع گربه سانان بوده است، یادآور شد: به منظور حراست از این گونه های منحصر به فرد این سازمان در نظر دارد مرکزی را برای احیا گونه ها و حفاظت از آنها در منطقه "گهواره" ایجاد کند.

روند مشاهده گونه های منحصر به فرد و منقرض شده لرستان از مشاهده مجدد پلنگ لرستانی در سال 86 پس از دو دهه آغاز شد که به رغم خوشحالی که در میان دوستداران محیط زیست به وجود آورد موجب شکار پنج قلاده از این گونه نایاب توسط شکارچیان شد.

آنچه مهم است که حال که این گونه های نایاب بار دیگر سرزمین سرسبز و بکر لرستان را برای زیستن انتخاب کرده اند و حیات خود را در بام طبیعت ایران از سر گرفته اند مردم نیز باید با ارتقا فرهنگ زیست محیطی خود زمینه های صیانت و حفاظت از این میراث طبیعی را فراهم کنند.