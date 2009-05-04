32 درصد مرگ و میرهای بوشهر به دلیل بیماری قلبی است

ابراهیم شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر، بدون اشاره به تعداد متوفیان استان بر اثر این بیماری افزود: عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی چاقی، بالا بودن کلسترول و چربی خون، بالا بودن فشار خون و عوامل روانی و اجتماعی تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: در استان بوشهر کسانی که دچار بالا بودن فشار خون هستند بیش از آمارهای موجود است اما این افراد به دلیل آگاهی نداشتن به آن تصور می کنند که مشکلی ندارند.

وی دیابت را از دیگر عوامل بیماری های قلبی و عروقی دانست و گفت: استعمال دخانیات نیز در این امر اثر دارد طوری که استعمال روزانه فقط یک تا سه نخ سیگار خطر ابتلا به این بیماری را تا سه برابر افزایش می دهد.

فوق تخصص جراحی قلب و عروق افزود: بیش از نیمی از خانمهای استان بوشهر کم تحرک هستند که به همین دلیل مواد غذایی و پر چرب در بدنشان رسوب می کند و خطر ابتلای آنان به بیماری قلبی و عروقی را افزایش می دهد.