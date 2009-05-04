  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۳۹

32 درصد مرگ و میرهای بوشهر به دلیل بیماری قلبی است

بوشهر - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: 32.7 درصد مرگ و میرهای استان بوشهر به دلیل بیماری قلبی و عروقی است.

ابراهیم شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر، بدون اشاره به تعداد متوفیان استان بر اثر این بیماری افزود: عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی چاقی، بالا بودن کلسترول و چربی خون، بالا بودن فشار خون و عوامل روانی و اجتماعی تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: در استان بوشهر کسانی که دچار بالا بودن فشار خون هستند بیش از آمارهای موجود است اما این افراد به دلیل آگاهی نداشتن به آن تصور می کنند که مشکلی ندارند.

وی دیابت را از دیگر عوامل بیماری های قلبی و عروقی دانست و گفت: استعمال دخانیات نیز در این امر اثر دارد طوری که استعمال روزانه فقط یک تا سه نخ سیگار خطر ابتلا به این بیماری را تا سه برابر افزایش می دهد.

فوق تخصص جراحی قلب و عروق افزود: بیش از نیمی از خانمهای استان بوشهر کم تحرک هستند که به همین دلیل مواد غذایی و پر چرب در بدنشان رسوب می کند و خطر ابتلای آنان به بیماری قلبی و عروقی را افزایش می دهد.

کد مطلب 871866

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها