بندر گز به عنوان اولین بندر تفریحی کشور به بخش خصوصی واگذار شد

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان گفت: قرارداد واگذاری مدیریت، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بندر گز برای مدت 50 سال میان اداره بنادر و دریانوردی استان و این سازمان به امضا رسید.



سیدحسن حسینی اظهار داشت: به موجب این قرارداد سازمان همیاری متعهد است با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی، طرح توسعه بندرگز را با هدف ایجاد مجموعه‌ای تفریحی، سیاحتی و توریستی در سه بخش دریایی، خشکی و جنگلی با اعتباری حدود 200 میلیون دلار در طول مدت پنج سال اجرا کند.

وی به ساخت طرح ملی و گردشگری اسکله بندرگز اشاره و عنوان کرد: این سازمان با همکاری مسئولان مربوطه نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام کرد و بعد از مذاکرات مستمر تفاهمنامه ای بین سازمان همیاری و نماینده شرکت ایران - عمان امضا و مقرر شد در مدت سه ماه سرمایه گذار طرح اولیه، جا نمایی، لکه گذاری، سایت پلان پروژه را به سازمان ارائه نماید.

حسینی یادآور شد: شرکت ایران - عمان زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی WJ TOWELL و دو نفر از اعضای هیئت مدیره این شرک از اعضای شرکت اصلی TOWELL هستند که یک نفر از آنها ایرانی است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای گلستان بیان داشت: در طی یکسال گذشته، بسترهای لازم را ایجاد شده و سرمایه گذار را موظف به ثبت شرکت در ایران با مشارکت 51 درصد ایرانی و 49 درصد سهامداران خارجی کردیم که آنها بر همین اساس شرکت آرمان طبیعت گرگان را به ثبت رساندند.

این مسئول بیان داشت: همچنین سرمایه گذار را موظف به انتخاب مشاور ایرانی جهت تهیه طرح سایت پلان، لکه گذاری و جانمایی کردیم و پس از آن سازمان همیاری موظف شد کلیات طرح ارائه شده از سوی سرمایه گذار را در دفتر فنی استانداری و دفتر عمرانی سازمان بنادر به تصویب برساند و کلیات و جزئیات طرح پس از بازنگری، در کارگروه گردشگری مورد تصویب قرار گرفت.

مجموعه اسکله بندرگز به مساحت 94 هکتار در سال 73 با موافقت هیئت دولت توسط سازمان بنادر و کشتیرانی به منظور ایجاد پایانه های مسافری، تجاری و بندری افتتاح شد.