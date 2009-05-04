به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی سیدامیر سیدزاده و به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه تهران تهیه شده و تکرار آن روزهای یکشنبه ساعت 19 پخش می‌شود.

در مجموعه "روزهای زیبا" رزیتا غفاری، حسن پورشیرازی، لادن طباطبایی، حسن جوهرچی، سام درخشانی، عنایت بخشی، منوچهر آذر، مریم کاویانی، شهروز ابراهیمی، مریم رهبری، علی افشار، ملیکا ناظری، حسین توشه، بهار ارجمند، نادر سلیمانی، بهمن دان، محسن قاضی‌مرادی، بهروز بقایی، بهنوش بختیاری، آفرین چیت‌ساز، مهوش وقاری، زهره فکور‌صبور و فرانک سعیدی بازی کرده‌اند.

عنایت بخشی در صحنه‌ای از "روزهای زیبا"

"روزهای زیبا" اواخر دی ماه پارسال کلید خورد و داستان آن درباره دختری جوان به اسم سیما است که تحت ‌‌تاثیر تربیت پدرعارف مسلکش، سیرت پاک دارد و تاثیر او روی اطرافیانش غیر قابل انکار است، اما او پس از اختلاف با خواهرانش خانه را ترک می‌کند و مددکار می‌شود و ...



فیلمنامه "روزهای زیبا" را مهرنوش خرسند نوشته و برزو نیک‌نژاد آن را بازنویسی کرده است. عوامل این مجموعه عبارتند از تدوین: اکبر توکلی، دستیار اول و برنامه‌ریز: برزو نیک‌نژاد، مدیر تولید: علی ریحان‌صفت، مدیر تصویربرداری: افشین احمدی، صدابردار: هادی افشار، چهره پردازی: مهرداد میرکیانی و طراح صحنه و لباس: هادی قمیشی. محصول شبکه تهران.