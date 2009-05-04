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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۱:۰۹

استاندار خراسان جنوبی:

شهید مطهری احکام عالیه اسلام را با نگاهی نو تبیین کرد

شهید مطهری احکام عالیه اسلام را با نگاهی نو تبیین کرد

بیرجند - خبرگزاری مهر: سید صولت مرتضوی گفت: شهید مطهری یکی از نادر علمایی بود که توانست احکام عالیه اسلام را با نگاهی نو تبیین کند و شیوه اداره حکومت را با بیانات و نوشتار خود عملیاتی کند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندار خراسان جنوبی شامگاه یکشنبه در چهاردهمین همایش مدیران روابط عمومی های خراسان جنوبی، رسالت روابط عمومی ها را به نوعی رسالت تعلیم و تعلم دانست و افزود: این تعلیم و تعلم نگاه جامعه را نسبت به خدمات نظام و دولت اصلاح می کند و مطالبات مردم را ساماندهی و به نیاز جامعه پاسخ می گوید.

مرتضوی با بیان اینکه نقش اطلاع رسانی بی بدیل و منحصر به فرد است، افزود: تبلیغ یعنی بشارت دادن به امورات خیر و دفاع از منافع یک ملت که این امر کار فرهنگی و معلمی محسوب می شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه امروزه تفکر ناب اسلامی تمام مرزها را در نوردیده است، گفت: آنچه می تواند در اشاعه فرهنگ و تفکر ناب اسلامی اثرگذار باشد همان مقوله رسانه ها است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور پیام را یکی از ارکان مهم روابط عمومی دانست و افزود: روابط عمومی هشتمین هنری است که نقش اطلاع رسانی و پیام رسانی در درون و برون سازمان ها را بر عهده دارد.

علی چنانه در خصوص وظایف روابط عمومی ها در سازمان ها گفت: فرهنگ سازی، بحران ستیزی، اعتبارسازی سازمان، تقویت همبستگی، نظریه پردازی و آینده نگری را از وظایف روابط عمومی ها دانست.

وی قدرت رسانه را  قدرتی عظیم در بحث ارزیابی فرهنگ سازی دانست و اظهار داشت: تأثیر فرهنگ است که رفتار و زندگی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد و کنترل می کند و روابط عمومی باید عامل وحدت در سازمان باشد.

کد مطلب 871888

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