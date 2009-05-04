اخراج پیروانی و جذب بازیکنان بدون هماهنگی من بوده است/ "دو رو " نیستم

به گزارش خبرنگار مهر ، نلو وینگادا ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه خیریه عمل افزود: اختلاف در هر تیمی وجود دارد و وجود اختلاف بین من و سایر اعضای کادر فنی طبیعی است. اگر بین من و دستیارانم اختلافی وجود داشته باشد سعی می کنم خودم به گونه ای این مشکل را حل کنم و اجازه نمی دهم بحث های اینچینی از خانواده پرسپولیس به بیرون کشیده و سوژه مطبوعات شود.

وینگادا در ادامه تاکید کرد: نامه ای خطاب به مدیرعامل باشگاه تنطیم نکرده ام که خواستار جدایی پیروانی از کادر فنی شوم. اگر نامه ای با این مضمون به مدیرعامل باشگاه داده ام از مردم می خواهم که از وی درخواست کنند این نامه را منتشر کند و به همه نشان دهد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص شایعاتی که پیرامون جدایی احتمالی وی از این تیم مطرح شده است گفت: من در مورد آینده نمی توانم حرفی بزنم چرا که از آنچه در روزهای آینده بر پرسپولیس خواهد گذشت بی خبرم اما این را می دانم که در فوتبال اما و اگر زیاد است و نباید به این مسائل توجه زیادی نشان داد. در حال حاضر تمام تمرکز ما بر روی بازی با الشارجه و صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیاست و پس از آن به برتری برابر پاس می اندیشم.

وی با اشاره به مشکلاتی که در حاشیه تمرین روز یکشنبه پرسپولیس رخ داد و ناهماهنگی که بین او و احمدرضا عابدزاده در خروج خبرنگاران از محل تمرین بوجود آمده بود گفت: من اینجا برای ساماندهی تمرینات پرسپولیس حضور دارم نه برای حضور و غیاب خبرنگاران و هواداران.

وینگادا ادامه داد: اگر امروز از خبرنگاران درخواست کردم تا در محل تمرین حضور داشته باشند این بود که دلیلی برای بیرون رفتن آنها از ورزشگاه وجود نداشت. من هیچ ناهماهنگی با دستیارانم در خصوص خبرنگاران و تماشاگران ندارم و در این زمینه تصمیم گیرنده اصلی هستم و من هستم که تشخیص می دهم خبرنگاران در تمرین حضور داشته باشند یا خیر.

خبرنگاری از وینگادا پرسید" نظر شما در مورد بازگشت افشین پیروانی چیست و آیا حاضرید او را دوباره در کنار خود داشته باشید؟" که وی در پاسخ گفت: اگر من بگویم افشین به تمرینات بازگردد به این معناست که او با نظر من از تیم کنار گذاشته شده است. کسی که پیروانی را کنار گذاشته باید خودش برای بازگشت او تصمیم گیری کند.

وی ادامه داد: اینکه افشین دیروز و امروز در تمرین ما حضور نداشت دلیلی بر اخراج او نیست. از دید من پیروانی در کلاس مربیگری حضور داشته و غیبتش در تمرینات با هماهنگی قبلی است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد فعالیت های این باشگاه در بازار نقل وانتقالات گفت: فهرست نهایی من هنوز صادر نشده است و این بازیکنان با نظر من جذب نشده اند. فهرست بازیکنان فصل آینده پرسپولیس را بزودی با مشورت و همفکری همکارانم تنظیم کرده و از باشگاه می خواهم با این بازیکنان قرارداد امضا کنند.

وینگادا در ادامه افزود: من آدم دو رویی نیستم. یک رو دارم و هر چیزی که باشد رودرو به همکارانم می گویم . کسی که می گوید من نامه داده ام و خواستار جدایی افشین پیروانی شده ام حتما چنین نامه ای در باشگاه وجود دارد. پس بیاید این نامه را به همه نشان دهد. مطمئن باشید من اگر با پیروانی و دیگر دستیارانم مشکل داشتم هیچگاه اجازه نمی دادم کار به باشگاه بکشد. تا امروز هم هر نامه ای که خطاب به مسئولان باشگاه تنظیم کرده ام در باشگاه موجود است.

خبرنگاری از وینگادا پرسید " اینکه دستیارتان اخراج شده به معنای دخالت در کارتان نیست و چرا نسبت به جدایی پیروانی هیچ واکنشی از خود نشان ندادید"؟ وی در پاسخ به این سوال گفت: درست است. ما در زمان عقد قرارداد توافق کردیم که تمام امور فنی مربوط به تیم زیر نظر من باشد. اما نمی دانم چرا در این یک مورد نظر من را جویا نشدند. در خصوص اخراج پیروانی هیچکس با من صحبتی نکرده و من از این موضوع کاملا بی اطلاع بودم.

وی در ادامه تصریح کرد: برای من دستیار ایرانی و پرتغالی هیچ تفاوتی ندارد . این را می توانید از دستیاران ایرانی ام بپرسید که من بین آنها و هموطنانم فرقی نمی گذارم و تا به حال هم هیچ مشکلی نداشته ام.

وینگادا در مورد بازی روز چهارشنبه این تیم برابر الشارجه امارات نیز گفت: پس از دو پیروزی متوالی برابر راه آهن و سپاهان شرایط مطلوبی بر اردوی ما حاکم است و امیدوارم این روند تا پایان مسابقات پیش رو ادامه داشته باشد. ما تنها با هدف پیروزی برابر الشارجه به امارات می رویم چرا که با پیروزی در این بازی شانس صعودمان حتمی می شود.

وی در خصوص خبر انصراف تیم الشارجه از حضور در لیگ قهرمانان آسیا گفت: آنچه مسلم است اینجا لیگ قهرمانان آسیاست و تیمی نمی تواند این مسابقات را به شوخی بگیرد. من هنوز خبر رسمی کناره گیری این تیم را نشنیده ام . به همین خاطر خود و شاگردانم تمرکزمان را روی این بازی گذاشته ایم.

نلو وینگادا در مورد درگیری های اخیر در محل تمرینات تیم پرسپولیس گفت: فوتبال ورزشی است که تنش ها در آن بسیار بالاست و این اتفاق در تمام دنیا رخ می دهد. روز گذشته در پرتغال نیز اتفاقی مشابهی در یکی از تیم های بزرگ این کشور رخ داد. من و شاگردانم به تمام این مسائل بی توجه هستیم.