علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: یکسری قوانین در فدراسیون فوتبال از گذشته مانده است که احتیاج به پالایش دارد که از مهمترین آنها آیین نامه‌های مربوط به نقل و انتقالات است. با تشکیل کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال می توانیم نسبت به تدوین و اصلاح این آیین نامه‌ها اقدام کنیم.

وی که به عنوان رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال ادامه داد: از آنجائیکه نقل و انتقالات بصورت مستقیم به باشگاه‌ها ربط دارد، من به عنوان نماینده باشگاه‌ها در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال این موضوع را با جدیت دنبال کردم تا با تدوین قوانینی تازه و احیا آیین نامه گذشته در آستانه فصل نقل و انتقالات به تیم‌ها کمک کنیم.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال افزود: مهمترین مشکل باشگاه‌ها در فصل نقل و انتقالات قراردادهای داخلی بود که با بازیکنان به امضا می رسید. متاسفانه اکثر بازیکنان نسبت به این قراردادها پایبند نمی ماندند و با چند باشگاه قرارداد داخلی امضا می کنند. باشگاه‌ها نیز در این بازار گرمی بازیکنان نقش ایفا کرده و با وعده‌های مختلف آنها را وسوسه می کردند.

فتح الله زاده خاطرنشان کرد: با ملزم کردن بازیکنان و باشگاه به پایبند بودن قراردادهای داخلی هر دو طرف نفع می برند. دیگر نه بازیکنان می توانند بازارگرمی کنند و نه باشگاه اجازه این را خواهد داشت که از اصول خارج شوند.

وی با اشاره به قوانین جدیدی که در کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال تصویب خواهد شد اشاره کرد و گفت: تعیین سقف قراردادها از نظر زمانی و مادی مورد دیگری است که به آن توجه ویژه خواهیم داشت. با تصویب این قانون کمک ویژه‌ای به باشگاه‌های سازنده خواهد شد تا سرمایه‌های شان سوخته نشوند.

رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال در خاتمه تصریح کرد: ما بصورت مستقیم به فدراسیون فوتبال پیشنهاد خواهیم کرد تا با تدوین قوانینی متمم آیین نامه نقل و انتقالات به باشگاه‌ها کمک کنند که در فصل نقل و انتقالات بدون کمترین مشکل در رقابتی سالم برای جذب بازیکن تلاش کنند.