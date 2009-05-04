تولید نانو کاتالیزوری که مانند یک نانو راکتور عمل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی محمد امانی مجری طرح عنوان این نانو کاتالیزور جدید را MCM-41-SO3H ذکر کرد و گفت: این نانو کاتالیست به دلیل داشتن ساختار نانو و به تبع آن سطح بسیار موثر پایداری شیمیایی و مکانیکی بالایی دارد و جز "مزوپروسهای سیلیکاتی" عامل دار شده است و می تواند در انجام بسیاری از واکنشهای چند جزیی آلی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به کارایی بالای کاتالیزوری کلروسولفونیک اسید و وجود مشکلات عملیاتی متعدد در کاربری آن به طور مستقیم، افزود: با این روش هم از مزایای MCM-41 و هم از مزایای کلروسولفونیک اسید بهره مند می شویم. ضمن آنکه استفاده از این کاتالیزور می تواند مشکلاتی نظیر جداسازی محصول و خوردگی تجهیزات را برطرف کند. MCM-41 ماده ای است که در صنعت نفت مورد استفاده بسیاری دارد و به طور وسیعی برای حذف آلودگیهای فوق العاده کوچک به کار می‌رود.

امانی به روش سنتز این نانو کاتالیزور اشاره کرد و اظهار داشت: پس از تهیه مزوپروس MCM-41 برای حذف سورفکتانت، نمونه سنتز شده به مدت 6 ساعت در دمای 600 درجه سانتیگراد قرار داده شد. سپس در نتیجه واکنش عامل دار شدن گروههای–SO3H، به طور مستقیم با پیوندهای کووالانسی به سطوح داخلی نانو ذرات متصل شدند. از این ‌رو احتمال جدایی آنها طی انجام واکنش به کمترین مقدار ممکن ‌می رسد و این امکان وجود دارد که کاتالیزور بدون تغییر در فعالیت بازیافت شود.

مجری طرح هدف از این پژوهش را بهبود گزینش پذیری، فعالیت، بازده انرژی، سازگاری با محیط زیست و کاهش مراحل واکنش دانست و ادامه داد: از آنجایی که امروزه استفاده از کاتالیستهای ناهمگن نظیر نانو کاتالیست- نانو راکتور ساخته شده به دلیل مزایایی مانند بازیافت آسان، استفاده مجدد، کاهش حجم پسماند و حذف مواد شیمیایی خطرناک افزایش یافته است بنابراین توسعه یک نانو کاتالیست جدید سنتز شده مستلزم تلفیق مواردی از جمله تئوری، آزمایش و کاربرد آن در مسائل مهم صنعتی است. بنابراین باید امکانات پژوهشی و صنعتی در جهت دستیابی به آنچه موردنظر است استفاده شود.