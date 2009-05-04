حسین ساری درباره برنامه‌های امسال شبکه قرآن به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری کرده‌اند، یکی از موضوعاتی که امسال در شبکه قرآن به آن توجه زیادی می‌شود، شعار رهبری است و در این باره برنامه‌های متنوع دینی تهیه می‌کنیم.

وی در ادامه افزود: امسال هم شبکه قرآن با بهره بردن از تجربیات سال‌های گذشته برنامه‌های مختلف تهیه می‌کند و ارتقای کیفی در برنامه‌های ترکیبی، نمایشی و ... در دستور کار قرار دارد. طرح موضوعات ملموس‌تر برای مخاطبان این شبکه از جمله مدیریت و اقتصاد از منظر دین و قرآن در قالب میزگردهای تحلیلی از دیگر رویکردهای این شبکه است.

مدیر شبکه قرآن تولید برنامه‌های نقد منصفانه با موضوع فعالیت‌های قرآنی دستگاه‌های دولتی را از دیگر برنامه‌های این شبکه برشمرد و گفت: با تولید این نوع برنامه‌ها قصد داریم به ارتقای کیفی برگزاری برنامه‌ و فعالیت‌های قرآنی بیافزایم. همچنین از حالا اقداماتی برای تهیه برنامه‌های متنوع قرآنی برای ایام تابستان انجام می‌دهیم.

ساری خاطرنشان ساخت: امسال نیز شبکه قرآن مانند پارسال طرح تابستانی ویژه 1443 را به صورت چند رسانه‌ای برگزار می‌کند. امسال برای این طرح سوره الاسراء را در نظر گرفتیم و تمام شبکه‌ها در این طرح ما را یاری می‌کنند تا مثل سال‌های قبل آن را پرشور برگزار کنیم.

وی ادامه داد: با طرح قرآنی 1443 در تابستان قصد داریم یک شبکه مجازی قرآن ایجاد کنیم تا آموزش‌های روخوانی، روان‌خوانی و ... داده شود و برنامه اصلی آن از ساعت 17 تا 19 از شبکه قرآن پخش شود.

مدیر شبکه قرآن درباره انتخاب سوره الاسراء در طرح قرآنی 1443 گفت: برای برگزاری این طرح بزرگ قرآنی کمیته‌هایی داریم و از آنجا که مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری کردند، به همین دلیل این سوره انتخاب شده که بر اسراف نکردن تاکید دارد.

ساری یکی دیگر از اولویت‌های شبکه قرآن را تولید برنامه‌های ویژه برای کودکان و نوجوانان دانست و گفت: برنامه‌های متنوع ترکیبی، نمایش و مسابقه برای کودکان و نوجوانان به ویژه برای ایام تابستان تهیه می‌شود تا اوقات فراغت آنها به نحو مطلوبی پر شود.

وی درباره تولیدات نمایشی این شبکه توضیح داد: گروه فیلم و سریال شبکه قرآن پارسال راه‌اندازی شد و تجربه کمی در عرصه نمایش داریم، اما سعی داریم امسال تولیدات این گروه را تقویت کنیم. پارسال در سه ماهه پایانی مجموعه‌هایی تولید و پخش کردیم که با استقبال مخاطبان روبرو شد. امسال هم تولید چند فیلم و مجموعه تلویزیونی را در دستور کار داریم.

مدیر شبکه قرآن ادامه داد: برای ساخت فیلم‌های تلویزیونی محدودیت نداریم، اما ساخت سه فیلم با مضمون دینی را در برنامه‌ها داریم. همچنین تولید پنج یا شش مجموعه تلویزیونی با موضوع معارفی در زمان‌های 20 دقیقه‌ای از دیگر برنامه‌های شبکه قرآن است. تا ایام تابستان دو مجموعه "گلستان" و "مدرسه عشق" از شبکه قرآن پخش می‌شود.

ساری درباره اینکه چرا مجموعه‌های این شبکه در زمان‌های کوتاه تهیه می‌شود، گفت: مسلماً به مرور زمان و با کسب تجربه بیشتر مجموعه‌هایی با زمان بیشتر می‌سازیم، ولی در حال حاضر ترجیح می‌دهیم مجموعه‌هایی با زمان کمتر بسازیم، اما تعداد آن بیشتر باشد.

وی درباره تولید مجموعه‌ای با محوریت زندگی ائمه اطهار در برنامه‌های شبکه قرآن، توضیح داد: پارسال تئاتر تلویزیونی "آخرین غزل" را با محوریت زندگی عبدالمطلب جد پیامبر (ص) به کارگردانی نادر برهانی مرند تولید و پخش کردیم. تولید مجموعه یا فیلم با محوریت زندگی ائمه اطهار نیازمند تجربه زیاد است، چون کار خطیری است. ما بعد از کسب تجربیات بیشتر این نوع مجموعه‌ها را می‌سازیم.

مدیر شبکه قرآن افزود: فیلم‌هایی با مضامین دینی تولید سینمای ایران را پخش می‌کنیم، چرا که مخاطبان از دیدن این فیلم‌ها استقبال می‌کنند.



ساری در پایان از اعلام آمادگی شبکه قرآن برای پوشش برنامه‌های قرآنی که از سوی دستگاه‌های دولتی برگزار می‌شود، خبر داد.