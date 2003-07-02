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۱۱ تیر ۱۳۸۲، ۱۶:۲۳

رئيس جمهور در گفتگو با خبرنگاران : (1)

انتقاد و اعتراض با رعايت موازين قانوني و اخلاق مدني مورد تاييد است

انتقاد و اعتراض با رعايت موازين قانوني و اخلاق مدني مورد تاييد است

رييس‌جمهور گفت: جامعه نمي‌تواند مدعي مردم‌سالاري باشد مگر اين‌ كه انتقاد و اعتراض حتي به حكومت را بپذيرد كه البته اين انتقاد بايد با رعايت موازين قانوني صورت گيرد.


به گزارش خبرنگار سياسي مهر حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي  پس از جلسه‌ هيات وزيران در جمع خبرنگاران با تاكيد بر  نهادينه كردن انتقادات افزود: من از اين حق دفاع مي‌كنم؛ اگر هم با انتقاد و اعتراض منطقي، برخورد شود، مخالفت خود را اعلام مي‌كنم.
خاتمي با اشاره به حوادث اخير يادآور شد: در آشوبهاي اخير، 75 نفر از نيروهاي انتظامي زخمي شدند تا طرف ديگر زخمي نشود؛ اينها هم به مردم و هم پليس تعرض كردند. رييس‌جمهوري خاطرنشان كرد: خوشبختانه جامعه فرق ميان اغتشاش، اعتراض و مخالفت را مي‌شناسند و به همين علت ، خيلي زود صف واقعي مردم و دانشجويان از اغتشاشگران جدا شد. بنابراين بايد اين اصل را بپذيريم كه انتقاد و اعتراض با رعايت موازين قانوني و اخلاق مدني، نه تنها مجاز، بلكه مورد تاييد است، اما اغتشاش، به هم زدن نظم و گريز از قانون را هيچ حكومتي نبايد تحمل كند.
وي افزود: من معتقدم همان‌گونه كه مردم از دولت، مجلس و قوه‌ قضاييه انتظار دارند از حقوق شهروندي و آزادي‌ها دفاع كنند، اين انتظار را هم دارند كه امنيت را در جامعه برقرار و با اغتشاشگران برخورد كنند.
خاتمي متذكر شد:  برخوردي كه با اغتشاشگران صورت مي‌گيرد، بايد قانون‌گرايانه باشد.
رييس‌جمهوري  در ادامه گفت: برخي كه در خارج از كشور بودند، از حوادثي كه در ايران رخ داد  خيلي ذوق‌زده شدند و احساس كردند كه اين اغتشاشات ، مي‌تواند براي جمهوري اسلامي، مشكل ايجاد كند ولي خوشبختانه مردم، دانشجو يا غيردانشجو، حتي آنها كه با ما اختلاف نظر دارند ويا به ما اعتراض مي كنند آنقدر فرهنگ دارند كه بين مساله‌ انتقاد كه حق آنهاست، با اغتشاش كه تجاوز به حقوق ملت محسوب مي‌شود، تفاوت قايل شوند.
خاتمي تاكيد كرد: خوب و هماهنگ عمل كردن نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و ساير دستگاه‌ها مهم ‌ترين عاملي است كه باعث شد مسائل اخير خيلي كم‌اهميت شود، از سويي اين امر به شعور بالاي مردم اعم از دانشجو و غيردانشجو برمي‌گردد.
ادامه دارد...

کد مطلب 8719

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