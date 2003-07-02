انتقاد و اعتراض با رعايت موازين قانوني و اخلاق مدني مورد تاييد است





به گزارش خبرنگار سياسي مهر حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي پس از جلسه‌ هيات وزيران در جمع خبرنگاران با تاكيد بر نهادينه كردن انتقادات افزود: من از اين حق دفاع مي‌كنم؛ اگر هم با انتقاد و اعتراض منطقي، برخورد شود، مخالفت خود را اعلام مي‌كنم.

خاتمي با اشاره به حوادث اخير