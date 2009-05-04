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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۰۲

مهماندوست در گفتگو با مهر:

زنگ خطر تکواندو در پکن به صدا درآمد/ تکواندو ایران سرشار از پدیده است

زنگ خطر تکواندو در پکن به صدا درآمد/ تکواندو ایران سرشار از پدیده است

سرمربی تیم ملی تکواندو مدعی است زنگ خطر برای تکواندو ایران دو سال قبل در مسابقات جهانی چین به صدا درآمداما توانستیم مقابل تدوام سیر نزولی تکواندو را سد کنیم.

رضا مهماندوست با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: زمانی که در مسابقات جهانی چین موفق به کسب مدال طلا نشدیم فریاد زدم این تکواندو سیر نزولی طی می کند که خیلی از دوستان از انتقاد من ناراحت کردند.

وی ادامه داد: همان زمان تیم ما نایب قهرمان شد ولی در رده بندی مدالی رتبه ای بهتر از سیزدهم کسب نکرد. اگر همان روند را ادامه می دادیم تکواندو ایران با فاجعه بزرگی مواجه می شد.

سرمربی تیم ملی تکواندو با اشاره به میانگین سنی پائین تیم ملی اظهارداشت: ما در یک پروسه زمانی مشخص و با ایجاد انگیره در بین جوانان با آتیه، بنزین سبز را به تیم با تجربه سالهای قبل تزریق کردیم و مطمئن باشید در سالهای آینده نیز نتایج درخشانی از این تیم شاهد خواهیم بود.

مهماندوست در مورد رقابتهای انتخابی تیم ملی گفت: مسابقات خوب و سطح بالایی شاهد بودیم، با وجود آنکه نفرات اردونشین شناخت خوبی از یکدیگر داشتند ولی مبارزات جذاب و دیدنی را انجام شد.

وی در مورد ورود پدیده ای به نام مهران عسگری به تیم ملی گفت: عسگری یکی از پدیده های تکواندو ایران است. میثم باقری، عباس شیخی، فرزاد عبدالهی ، مسعود حجی زواره  و.... همگی از بهترین های تکواندو ایران هستند که با کار و تلاش فراوان و درخشش در مسابقات مختلف خود را به تیم ملی تحمیل کرده اند. تکواندو ایران پر از پدیده است که در آینده ای نزدیک نام آنها سر زبانها خواهد افتاد.

سرمربی تیم ملی در پایان پیرامون برنامه ادامه تمرینات تیم ملی گفت: بعد از پایان رقابتهای انتخابی تیم ملی همه نفرات باقی مانده به اردو بازگشته و از صبح دوشنبه با همان شدت قبلی تمرینات را ادامه خواهیم داد تا با آمادگی آرمانی در دو رویداد جام جهانی و المپیک هنرهای رزمی به میدان بروند.

کد مطلب 871905

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