توانمندی های زیادی در والیبال مازندران نهفته است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، الکسی ولادمیر ویچ که برای یک دوره مربیگری به درخواست مسئولان تیم لیگ برتری والیبال کاله آمل صورت گرفت و در این شهرستان حضور دارد به خبرنگاران گفت: در یک ماه گذشته از سوی باشگاه کاله حدود 100 بازیکن نوجوان و جوانان از مازندران به آکادمی والیبال این باشگاه دعوت شدند.

وی با بیان اینکه این بازیکنان در حال حاضر در سه شیفت کاری روزانه در سالن ورزشی فرهنگ شهر آمل تمرین می کنند افزود: هم اکنون بازیکنان مستعد این استان در محیطی دوستانه دور هم جمع شدند و این نوید بخش یک آینده روشن در والیبال آمل است.

این مربی سرشناس اوکراینی عنوان کرد: این بازیکنان دارای تکنیک، تاکتیک تیمی و فیزیک مناسبی برای موفقیت در والیبال برخوردار هستند.

ویچ با بیان اینکه مهمترین ماموریتش در آمل پشتوانه سازی برای تیم والیبال کاله در لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور است، ابراز امیدواری کرد که بازیکنان با انگیزه و آینده دار آکادمی کاله بتوانند در تیم والیبال این باشگاه در رقابتهای لیگ برتر حضور یابند.

وی به روند رو به رشد والیبال کشورمان در سالهای اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: تیم والیبال ایران در سالهای اخیر خود را به عنوان یک قدرت برتر در قاره آسیا معرفی و اکنون خود را در جمع مدعیان والیبال دنیا جستجو می کند.

مدیر فنی باشگاه کاله آمل هم با اشاره به اینکه این مربی، با سابقه درخشان خود مورد توجه جدی مسئولان تیم بود گفت: مسئولان باشگاه کاله پس از قهرمانی در رقابتهای دسته یک و صعود به لیگ برتر باهوشیاری به فکر آینده نگری در این تیم بودند که در این راستا در نخستین گام این مربی اوکراینی را جذب کردند.

حسن منصوری با بیان اینکه این مربی از 19 فروردین ماه کار خود را در باشگاه کاله آغاز کرده است، افزود: این مربی حداقل تا دو ماه آینده در این باشگاه خواهد ماند.

الکسی ولادمیر ویچ 40 ساله از مربیان سرشناس والیبال اوکراین است که چندین بازی ملی در کشورش و سوپر لیگ والیبال در کشورهای روسیه، ترکیه و اوکراین را در کارنامه ورزشی خود دارد.