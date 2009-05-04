حضور استادان در اختتامیه تئاتر دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، "همشهری" در صفحه تجسمی می‌پردازد به نمایشگاه تندیس‌های گلی در هلسینکی، نگاهی به نمایشگاه نقاشی‌های آلا دهقان و برنامه نگارخانه‌ها. گزارش اکران سینماهای ایران در بهار 88 در صفحه سینما و افتتاح نمایشگاه کتاب تهران با حضور رئیس جمهوری، حمایت شهردار تهران از جایزه خانه تئاتر، حضور استادان در اختتامیه جشنواره تئاتر دانشگاهی، فراخوان ششمین نمایشگاه "تجلی احساس" و اخباری کوتاه از شهابی، دولت‌آبادی، فرهودی، رحمانیان، خوش‌خلق و مشایخی در صفحه ادب و هنر آمده است.

"وطن امروز" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به گفتگو با محمدحسین لطیفی کارگردان "نردبام آسمان"، مروری بر کارنامه وی، گپی با تورج نصر دوبلور و بازیگر و اخبار کوتاه. تقدیر از بزرگان تئاتر در اختتامیه جشنواره تئاتر دانشگاهی، گپی با محمد احمدی تهیه‌کننده فیلم "حریم"، اجرای مجدد نمایش "اکبر آقا آکتور تئاتر"، "هامون‌بازان" روی صحنه تئاتر، نامه تهیه‌کننده "به رنگ ارغوان" به رئیس جمهوری و یادداشت در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.

"جام ‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به پخش مجموعه "همه فرزندان من" از امشب، آغاز پیش‌تولید مجموعه "پاساژ"، افتتاح انیمیشن "آخرین فرستاده"، نتایج نظرسنجی مجموعه‌های سیما و اخبار کوتاه. نگاهی به وضعیت کنونی هنر گرافیک در ایران در صفحه تجسمی، گفتگو با محمود پاک‌نیت بازیگر مجموعه "یوسف پیامبر (ع)" در صفحه رادیو و تلویزیون و شب فرهنگ و هنر کره جنوبی در تهران، یادداشت و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر منعکس شده است.

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به یادداشت‌های پراکنده در حاشیه و متن فیلم "وقتی همه خوابیم" و یادداشتی درباره دانیل دفو نویسنده رمان "رابینسن کروزوئه". افتتاح نمایشگاه کتاب تهران با حضور رئیس جمهوری، نشست نقد و بررسی فیلم "بی‌پولی"، آغاز ششمین نمایشگاه "تجلی احساس" از 31 خرداد، آماده شدن "فرزند صبح" در دو نسخه و اخبار کوتاه در صفحه پایانی مورد توجه قرار گرفته است.

"خبر" در صفحه فرهنگ می‌پردازد به مراسم خاکسپاری مرحوم رضا سیدحسینی، نگاهی به نمایشگاه آرش حنایی، آرزوی جایگزینی خط ایرانی در کتابت قرآن، کنسرت گروه کوبه‌ای ارکستر موسیقی نو و رادیویی شدن فیلم "روز واقعه". گزارشی از توقف تولید فیلم‌های سینمایی به دلیل انتخابات ریاست جمهوری، یادداشت‌هایی از فرامرز فرازمند، مونا زندی حقیقی و ابوالحسن داودی در این خصوص، کلید خورد فیلم جدید عباس کیارستمی، گپی با محمدرضا شرف‌الدین و یادداشت طنز در صفحه پایانی آمده است.

"فرهنگ آشتی" در صفحه فرهنگ می‌پردازد به وداع با مترجم بزرگ ایرانی، تقدیر از بزرگان عرصه نمایش در اختتامیه جشنواره تئاتر دانشگاهی، گزارشی از نمایش و نقد مستند "عکس ناتمام، بهمن جلالی"، گپی با تورج اصلانی فیلمبردار "کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره؟" و "زمزمه با باد" که در کن حضور دارند و اخبار کوتاه.

"اعتماد ملی" در صفحه فرهنگ می‌پردازد به بدرقه رضا سیدحسینی به سوی خانه ابدی، یادداشتی درباره وی، اختتامیه دوازدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران، اکران "اسب دو پا" سمیرا مخملباف در فرانسه، یادداشتی به بهانه انتشار کتاب عکاسی در لندن، بازگشت فریماه فرجامی به سینما و اخبار کوتاه. بخش پایانی مطلبی به قلم حمید امجد درباره حاشیه‌های "وقتی همه خوابیم" در صفحه سینما و گفتگو با همایون خرم، نگاهی به مشکلات برگزاری جشن تئاتر در صفحه هنر منعکس شده است.

"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به مراسم پایانی دوازدهمین جشنواره تئاتر دانشجویی، نامه تهیه‌کننده "به رنگ ارغوان" به رئیس جمهوری، اعتراض مجمع فیلمسازان سینمای ایران، انتشار ردیف آوازی محمود کریمی، کنسرت گروه کوبه‌ای ارکستر موسیقی نو، یادداشت و اخبار کوتاه.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با راسل کرو بازیگر "شرایط موجود"، این فیلم از نگاه نیویورکر، گپی با کوین مکدانلد کارگردان فیلم، مراسم خاکسپاری مرحوم رضا سیدحسینی، بازگشت احتمالی فریماه فرجامی به سینما پس از هفت سال، "هامون‌بازان" روی صحنه تئاتر و فیلم انتخاباتی مجید مجیدی برای مهندس میرحسین موسوی.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به اختلاف حمید نعمت‌الله و مهرشاد کارخانی بر سر فیلمنامه "رنگ پریده"، اکران فیلم "صداها" از اول تابستان در گروه فرهنگی، انتقاد جهانگیر الماسی از مجموعه "یوسف پیامبر (ع)"، نمایش دو مستند در خانه هنرمندان ایران، یادداشتی از حبیب‌الله بهمنی و اخبار کوتاه از نمایشگاه کتاب تهران.

"بانی‌فیلم" در صفحه نخست می‌پردازد به انتقاد مجمع فیلمسازان از مدیریت خانه سینما و کانون کارگردانان، دوسالانه جشن شهید آوینی از نگاه یادگاران شهدای انقلاب و دفاع مقدس و مهدی هاشمی جلوی دوربین "قصه‌ها و واقعیت‌ها". کلید خوردن فیلم جدید عباس کیارستمی از 17 خرداد، آماده شدن "فرزند صبح" در نیمه تابستان، گفتگو با محمدرضا عرب به نقل از مهر، واکنش چندگانه مجیدی و حوزه هنری، نشست نقد و بررسی "بی‌پولی"، گیشه فروش سینماهای جهان و اخباری از سینمای ایران و جهان، تئاتر، تلویزیون، ادبیات و ... کار را تمام می‌کند.