اخبار اقلیت مسلمان جهان؛ عرضه پوشاک اسلامی در آمریکا با رشد روزافزونی مواجه شده است

افزایش روزافزون فروشگاههای پوشاک اسلامی در آمریکا

فروشگاههای بسیاری در آمریکا پاسخگوی نیاز دختران مسلمانی هستند که علاقه دارند ضمن داشتن پوششی متناسب با مد روز هویت اسلامی خود را به درستی حفظ کنند .

ابیر مینهاس از دختران جوان اهل نیویورک در این رابطه می گوید: به شدت می خواهم که هویت اسلامی خود و پوششی که اسلام دستور داده را در کنار سبک روز و متدال لباس پوشیدن رعایت کنم.

این دختر جوان راه حلهای متفاوتی برای روی آوردن به سبکهای جدید و انطباق آنها به شیوه اسلامی دارد و خواهر محجبه وی نیز از راهکارهای دیگری برای انطباق این شیوه استفاده می کند و اعتقاد دارد که در عین حال هم می توان مدلباس روز را دنبال و هم ویژگیهایی را که اسلام از مسلمانان خواسته در پوشش خود حفظ کرد.

بسیاری از فروشگاه های آمریکایی برای پاسخگویی به نیاز مسلمانان اقدام به تبدیل سبک لباسهای غربی به پوشش اسلامی کرده اند.

مونیزا باگهانی از فروشگاهی در کالیفرنیا در این رابطه گفت: گاهی یافتن بلوز اسلامی در آمریکای شمالی برای فروش در فروشگاه دشوار است و باید آن را از کشورهای دیگر وارد کرد.

در فروشگاه باگهانی که تازه مسلمانی لاتین تبار است لباسهای نه چندان گران قیمتی یافت می شود که از مدلی از لباسهای غربی با به سبک اسلامی هستند.

وی همچنین در نظر دارد که با صنایع نساجی و طراحان محلی برای حفظ مدل غربی و آنچه در جامعه رواج دارد همکاری کند، چرا که گاهی وارد کردن لباس از کشورهای دیگر از نظر رنگ و طراحی با آنچه در جامعه میان جوانان مرسوم است همخوانی ندارد از این رو با ارسال مجله هایی از آنها می خواهم که نزدیک‌ترین گزینه‌ها را ارسال کنند. در مغازه این زن مسلمان که دامنهای بلند و روسریهایی با جنسهای مختلف یافت می شود دامنه ای از انتخابهای متنوع را پیش روی جوانانی می گذارند که خواستار حفظ هویت خود و همچنین حرکت همگام با شیوه های روز جامعه هستند.

تری کورمیر، مدیر یک فروشگاه زنجیره ای پوشاک اسلامی در کالیفرنیا دو سال پیش با درک بازار درحال رشد پوشاک اسلامی به علت جمعیت درحال افزایش مسلمانان این فروشگاه را تأسیس کرد گفت: پیش از تأسیس فروشگاه یک وب سایت داشتیم که به واسطه آن پوشاک اسلامی خود را به فروش می رساندیم، اما با افزایش تقاضا میان زنان جوان مسلمان برای داشتن لباسهای اسلامی این فروشگاه را تأسیس کردیم.

چندین فروشگاه دیگر در ایالات متحده وجود دارد که در پاسخ به نیاز درحال رشد مسلمانان از لباس تا کفش به شیوه اسلامی برای مسلمانان فراهم کرده اند.

اتاق بازرگانی اسلامی در ایالات متحده تشکیل شد

اتاق بازرگانی اسلامی با هدف یاری تجارتهای اسلامی برای رونق یافتن در فضایی رقابتی و پاسخ به نیازهای درحال رشد جامعه تجاری مسلمانان آمریکا تشکیل شده است.

خالد احمد مدیر اجرایی و رئیس اتاق بازرگانی اسلامی ایالات متحده گفت: یکی از اهداف اتاق بازرگانی ما اطمینان حاصل کردن از آینده ای درخشان و قوی برای جامعه مسلمان آمریکا است.

احمد در ادامه اظهارات خود گفت: این اتاق بازرگانی نماینده منافع تجارتها و داد و ستدهای اسلامی در بخشهای عمومی و خصوصی است و از نظر تکنیکی و مدیریتی منابع را در راستای بهبود و تأثیرگذاریی مشاغل و تجارت مسلمانان را یاری می کند.

اتاق بازرگانی اسلامی ایالات متحده مستقر در واشنگتن است و ارائه کننده دامنه متفاوتی از برنامه های ارتباطی، برنامه های مشورتی و سمینارهای مختلف است و از سوی گروهی از تاجران و فعالان مسلمان در عرصه تجارت تأسیس شده است.

براساس اظهارات مدیر اجرایی این اتاق بازرگانی برنامه توسعه حرفه این اتاق بازرگانی اسلامی به اعضای آن کمک می کند مهارتهای خود را تقویت، کمپانی های خود را وارد فضای رقابتی کرده و تجارت مسلمانان آمریکایی را به بازارهای بین المللی هدایت کند.

وی یادآور شد: بسیاری از تاجران مسلمان آمریکایی مدتها بود که خواستار تجارت با جهان اسلام بودند اکنون اتاق بازرگانی اسلامی این فرصت را برای آنها فراهم کرده است.

خالد احمد اظهار داشت که مسئولان اتاق بازرگانی اسلامی در نظر دارند مأموریتهای تجاری خارجی ترتیب دهند تا کارفرمایان مسلمان آمریکایی فرصتهای سرمایه گذاری در کشورهای جهان اسلام را بررسی کنند.

درحالی که جامعه مسلمان آمریکایی به طور گسترده در حال رشد است باید انجام تجارتهای بزرگتر را مورد توجه داشته باشد اما متأسفانه برخی از آنها نمی دانند که چگونه مؤسسات کوچک خود را به مؤوسسات بزرگتر تبدیل کنند.

این فعال اقتصادی مسلمان گفت: بسیاری از کشورهای اسلامی در ایالات متحده می توانند روابط موفق و ماندگاری با سایر مؤسسات برقرار کنند که این امر با توجه به روحیه صداقت و اعتماد و افزایش اعتماد به نفس در میان مسلمانان قابل دستیابی است.

"راهنمای جامعه مسلمان" در اسپانیا منتشر شد

اسپانیا به عنوان نخستین کشور اروپایی، اولین دفترچه راهنما درباره جامعه مسلمان این کشور، از جمله تعداد و مراکز تمرکز آنها را منتشر کرده است.

براساس اطلاعات این دفترچه راهنما حدود 3/1 میلیون مسلمان در اسپانیا زندگی می کنند که بیشتر آنها مراکشی، الجزایری، پاکستانی و سنگالی تبار بوده، در جنوب این کشور اروپایی مستقر شده اند. آمارهای گذشته معمولا جمعیت مسلمانان این کشور را 5/1 میلیون در میان جمعیت 40 میلیون کشور تخمین زده بود.

این راهنما از سوی مؤسسه خانه عرب در وزارت مهاجرت منتشر شده و نشان می دهد 300 هزار مسلمان در استان کاتولونیا زندگی می کنند که متمرکزترین جامعه اسلامی در اسپانیا را تشکیل داده اند. طرح جلد این راهنما یک زن مهاجر درحال کار، یک معماری اسلامی و یک محقق را نشان می دهد که درحال انجام تحقیقات علمی است.

این راهنمای رسمی نشان می دهد حدود 400 مسجد و نمازخانه در اسپانیا وجود دارد .

استان اندلس در جنوب اسپانیا نیز دربرگیرنده 120 هزار مسلمان است و 80 هزار مسلمان نیز در مادرید زندگی می کنند. اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ در این کشور است و در سال 1967 براساس قانون آزادی دینی به رسمیت شناخته شد.

رویکردهای غیردوستانه اروپا نسبت به مسلمانان مورد انتقاد قرار گرفت

در گردهمایی یک روزه‌ای که با عنوان "قانون اسلامی اقلیت مسلمان در غرب" برگزار شد عضو مسلمان مؤسسه مطالعات پیشرفته دانشگاه پرینستون از رویکردهای غیردوستانه اروپا نسبت به مسلمانان انتقاد کرد.

رالف قدبان عضو مسلمان مؤسسه مطالعات پیشرفته دانشگاه پرینستون گفت: مسلمانان در طول فرآیند ادغام خود در جامعه غربی با هنجارها و رسوم جدیدی چون ساختار تازه اجتماعی مواجه می شوند و مهمتر از همه این است که آنها باید از نظام حقوقی اطاعت کنند که در کشورهای خود با آن رو به رو نشده بودند.

این همایش به طور مشترک از سوی مرکز مطالعات خاورمیانه و دپارتمان زبانها و فرهنگهای شرق نزدیک دانشگاه اوهایو در آمریکا برگزار شد.

جورج تامر استاد زبان عربی این دانشگاه گفت: قدبان دانشمندی سنتی نیست، وی تجربه عملی در این عرصه دارد که مطالعات اسلامی را با فلسفه و علوم سیاسی ترکیب کرده است.

قدبان اضافه کرد: یک سوم از جمعیت 4/1 میلیاردی مسلمانان در جهان اقلیتهایی هستند که در 149 کشور جهان زندگی می کنند و 25 تا 30 میلیون نفر آنها در کشورهای اروپای غربی و شمال آمریکا به سر می برند.

این شخصیت علمی دانشگاه پرینستون که مدت زمان بسیاری را در آلمان سپری کرده اظهار داشت: قانونهای اروپایی علیه اسلام تبعیض روا داشته اند و در بسیاری از کشورهای اروپایی اسلام چون مسیحیت و یهودیت به رسمیت شناخته نشده است.

تامر نیز در بخشهای دیگری از اظهارات خود ادغام جامعه مسلمان در اروپا را در مقایسه با سایر بخشهای جهان موفقیت آمیز ندانست و گفت: در سایر نقاط جهان این مسئله مشکل چندانی برای جامعه نبوده است.

مسلمانان دانمارک خواستار ممنوعت انتقاد و اهانت دینی در این کشور شدند

تحقیقاتی که به تازگی از سوی یک مؤوسسه آماری و تحلیلی در دانمارک با عنوان "همسایه مسلمان شما" انجام شده نشان می‌دهد بیشتر مسلمانان این کشور به رغم باور به آزادی بیان اعتقاد دارند انتقاد از دین در این کشور باید ممنوع شود.

تعداد بسیاری از مسلمانان دانمارک نمی خواهند دین مورد انتقاد قرار گیرد از این رو خواستار ممنوعیت انتقاد از دین شده اند، این درحالی است که تنها عده اندکی با این ایده موافق نبودند.

مؤسسه آماری تحلیلی کاپاسنت که این تحقیق را میان مسلمانان و همچنین جامعه غیرمسلمان دانمارک انجام داده به این نتیجه رسیده است که تنها 10 درصد از دانمارکیهای غیر مسلمان خواستار ممنوعیت انتقاد از دین هستند.

66 درصد از مسلمانان یادآور شده اند که آزادی بیان در چنین مواردی باید محدود شود. این تحقیق در میان 523 مسلمان در دانمارک انجام شده است.

عظمی ازکان از مسلمانان دانمارک در این رابطه گفت: انتقاد از حضرت محمد(ص) حضرت مسیح(ع) و تمام ادیان باید ممنوع باشد، چرا که ما به یکدیگر احترام می گذاریم. بنابراین اهانت باید متوقف شود. میان آزادی بیان در دانمارک و ممنوعیت انتقاد از دین هیچ منافاتی وجود ندارد.

مسجدی در اسکاتلند مورد حمله خرابکاران قرار گرفت

در پی گسترش اسلام هراسی و افزایش تعصب جاهلان از تعالیم عشق و صلح اسلام، مسجد منهاج القرآن در شهر راترگلن، اسکاتلند با حملات خرابکاران رو به رو شد.

پلیس شهر راترگلن در اسکاتلند درحال پیگیری این رویداد است و از شاهدان خواسته برای ارائه اطلاعات بیشتر پلیس را یاری کنند.

ارشاد حسین عضو کمیته مسجد با ابراز تأسف از این حمله نژادپرستانه گفت: همه ما در مسجد احساس می کنیم مردمی که در همسایگی این مسجد زندگی می کنند نسبت به نمازگزاران رویکردهای مناسبی داشته اند و ما از دیدن چنین رخدادی بسیار متعجب شده ایم. ما مسلمانان در این مسجد در راستای ترویج صلح، هماهنگی و رفاه فعالیت می کنیم و از هرکس با هر نژاد و دینی برای دیدار از مسجد استقبال خواهیم کرد.

مسجد منهاج القرآن فوریه سال جاری میلادی به طور رسمی آغاز به کار کرد. پایگاه اینترنتی بنیاد اسلامی اسکاتلند ساختمان این مسجد را کارآمد توصیف کرده و اظهار داشته ظاهر این مسجد با تلفیق هنر مدرن و سنتی اسلامی و همچنین خوشنویسی تزئین شده است.

مارتین کویین بازرس ارشد این پرونده از دفتر پلیس راترگلن گفت: تخریب و بد شکل کردن هر نیایشگاهی با شعارهای دیواری اهانت آمیز و نمونه رفتار ضد اجتماعی محسوب می شود. این اقدام اهانت آمیز که از روی بی فکری صورت گرفته، غیر قابل قبول است.

مسلمانان بزرگترین جامعه غیرمسیحی اسکاتلند را تشکیل داده و سایر اقلیتهای قومی این کشور را یهودی، هندو و سیک تشکیل می‌دهند.