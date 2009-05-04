تمدن اروپا برگرفته از تمدن غنی اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسلم، دکتر توفیان تیوفا نوفا شرق شناس بلغارستانی و عضو شورای شرق شناسان آمریکایی و استاد مطالعات اسلامی دانشگاه صوفیا در بلغارستان اظهار داشت: اسلام دینی است که میان بشر مساوات و برابری را رعایت کرده، حقوق همه انسانها را نگه می دارد و قوانین و اصول برای صلح و امنیت در جامعه بشری ارائه می کند.

وی با بیان اینکه 12 سال طول کشید تا معانی قرآن کریم را به صورت صحیح به زبان بلغاری ترجمه کنم، تصریح کرد: پس از فهم و درک آیات قرآن کریم، به مطالعه و تحقیق درباره اسلام، تمدن و فرهنگ اسلام پرداختم و به این نتیجه رسیدم که تمدن اسلام مادر تمدنها است.

دکتر نوفا با اشاره به اینکه برخی از شرق شناسان اسلام را به درستی نمی شناسند، افزود: برخی از آنها به علت جهل نسبت به قرآن افترائاتی به آن وارد می کنند، برخی از آنها معتقدند زنان در اسلام مظلوم واقع شده اند و آزادیهایی که زنان غربی دارند را ندارند، در مقابل مردان از این آزادیها برخوردار هستند و می توانند زوجهای متعددی داشته باشند. اما اگر هم اسلام آزادیهایی را برای زن و یا مرد قائل شده در چارچوب اصول اساسی و بر پایه دلایل قانع کننده آورده است. من در کتابی به شبهات شرق شناسان پاسخ داده ام و تألیفات بسیاری در زمینه اسلام دارم.

این شرق شناس بلغاری با تأکید بر اینکه آیات بسیاری از قرآن کریم به آزاد کردن برده فرا می خواند، یادآور شد: اسلام به شکل مثبتی سعی در به پایان بردن بردگی دارد و شرق شناسانی که می گویند قرآن کلام بشری است شیوه غلطی را در پیش گرفته اند که نتیجه خصومت تاریخی با مسلمانان است که از مدتها قبل غربیها در مقابل اسلام داشته اند. زیرا قرآن کلامی وحیانی و ربانی است.

وی با بیان اینکه شیوه شرق شناسان شیوه ای برگرفته از استثمار است که از بین بردن چهره اسلام را دنبال می کند و خطاهای نادرستی را درباره اسلام اشاعه می دهند، از مؤسسات اسلامی جهان خواست با این ترفندها مبارزه کنند.

استاد مطالعات اسلامی دانشگاه صوفیا با تأکید بر اینکه اسلام هیچ خطری برای دیگران ندارد، بلکه به ما حقایقی را نشان می دهد، گفت: اروپا از دستاوردهای تمدن اسلامی، فرهنگی، علمی و تمدنی مسلمانان بهره مند شده است به ویژه در زمینه های طب، داروسازی، ریاضیات و نجوم. تمدن اروپا بر پایه های تمدن اسلامی بنا شده و اساس تمدن غرب، تمدن اسلام و مسلمانان است.