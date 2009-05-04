کمبود زمین اجرای برخی مصوبات سفر رئیس جمهور را کند کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ولی الله فرزانه شامگاه یکشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت در خصوص ایجاد شهرکهای دامپروری، اظهار داشت: در این مصوبه بسیاری از پروژه‌ ها به مرحله اجرا نیز رسیده است اما به دلیل وجود معارض زمین متوقف شده است.

وی با اشاره به اینکه سالانه از اعتبارات تملک دارایی برای پیشرفت این پروژه ‌ها اختصاص داده می شود، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه سفر اول هیئت دولت 16 مجتمع دامپروری یا گلخانه ای برای هر شهرستان باید ایجاد شود تا در اختیار فارغ التحصیلان این بخش قرار بگیرد.

فرزانه عنوان کرد: از 16 شهرستان تنها چهار مجتمع پشرت کیاسر ساری، روستا فیروزکلای نوشهر، بورخانی سواد کوه، اومال منطقه بند پی شرقی بابل و منطقه جنت رودبار رامسر پیشرفت فیزیکی مطلوبی داشتند.

وی در خصوص پیشرفت فیزیکی احداث مجتمعهای گلخانه یا دامپروری دیگر شهرستانها گفت: در شهرستان بابلسر منطقه کرفون و جویبار در روستای لاریم به علت مخالفت و ممانعت اهالی منطقه، پروژه متوقف است.

معاون برنامه ریزی استاندار مازندران افزود: پروژه های آمل و نور و چالوس به علت کمبود زمین و رد زمی های معرفی شده بنا بر مسائل فنی اجرایی نشده است.

وی با اشاره به اینکه در گلوگاه در روستای هشتیکه زمین معرفی شده و با تخصیص اعتبارات اجرایی خواهد شد، خاطرنشان کرد: مجمتعهای بهشهر در منطقه چهار دانگه، شهرستان نکا در منطقه کوهسار کنده و قائم شهر در دست اجرا است.