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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۴۴

رهبر معظم انقلاب: الحاق سازمان حج به مجموعه گردشگری شایسته نیست

رهبر معظم انقلاب: الحاق سازمان حج به مجموعه گردشگری شایسته نیست

دفتر مقام معظم رهبری طی نامه ای خطاب به نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی نظر مقام معظم رهبری مبنی بر مخالفت با الحاق سازمان حج و زیارت به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج وزیارت، متن نامه دفتر مقام معظم رهبری خطاب به نماینده ولی فقیه به این شرح است:

جناب حجت الاسلام و المسلمین ری شهری دامت توفیقه نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی

سلام علیکم

مقام معظم رهبری خطاب به جنابعالی فرمودند:
 
جناب حجت الاسلام ری شهری دامت افاضاته

درباره جابجایی سازمان حج و زیارت به جناب آقای رئیس جمهور موکد تذکر داده شد که الحاق این سازمان به مجموعه گردشگری شایسته نیست، مقرر گشت وضعیت به شیوه سابق باقی بماند لذا مقتضی است جنابعالی برنامه های خود را طبق روال سابق ادامه دهید .

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی ورئیس محترم سازمان حج و زیارت در جریان امر قرار گیرند. مراتب برای اطلاع و اقدامات لازم ایفاد می گردد.

کد مطلب 871918

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