به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی یکشنبه شب در مراسم تجلیل از اساتید نمونه و بسیجی دانشگاههای سراسر کشور در سالن اجلاس سران با بیان اینکه راز ماندگاری دانشمندان برخورداری آنها از معرفت دینی، دانش محوری و عشق به تعلیم است گفت: امروز از اساتید دانشگاهها انتظار می رود با حضور فعال در فرایند توسعه کشور توجه کنند و با اهمیت دادن به علم و دستاوردهای علمی برای تربیت نسلی متعهد به ارزشهای اسلامی تلاش کنند.

وی با اشاره به مراسم تقدیر از اساتید نمونه و بسیجی کشور اظهار داشت: به یمن سی سالگی انقلاب از برخی اساتید نمونه و به دلیل اینکه در آستانه دهه چهلم انقلاب قرار داریم از 40 استاد بسیجی کشور تجلیل به عمل می آید.

وزیر علوم اضافه کرد: اساتید نمونه این دوره همانند اساتید سالهای قبل بر مبنای دستورالعملی که برای این منظور در وازرت علوم تدوین شده است بر اساس 22 شاخص انتخاب می شوند.

وی با اشاره به برخی موفقیتهای وزارت علوم در سالهای اخیر گفت: در این سالها تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای ما بیش از 100 درصد رشد داشته و میزان اختراعات در این سالها به 25 هزار اختراع رسیده است.

30 استاد نمونه کشور یکشنبه شب با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران تقدیر شدند.