به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، عبدالله البدری اعلام کرد: کشورهای عضو سازمان این سازمان تاکنون سعی کرده اند به تعهدات خود برای کاهش تولید نفت عمل کنند اما برای کنترل بازار نفت به نظر می رسد عمل کردن به 100 درصد تعهدات برای کاهش تولید ضروری است.

وی با اشاره به اینکه اوپک با کاهش 722 هزار بشکه ای تولید روزانه خود به 100 تعهدات خود برای کاهش تولید عمل کرده است، افزود: در حال حاضر قیمت نفت بسیار پایین است و به نظر می رسد که نفت اضافی در بازار وجود دارد.

این در شرایطی است که قیمت نفت در بازارهای جهانی بعد از افزایش 4 درصدی و عبور از مرز 53 دلار، امروز مجددا اندکی کاهش یافت و با قیمت 52 دلار 50 سنت در هر بشکه مبادله شد.