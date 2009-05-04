محمد رضا جاسبی (علیان) مدیر انتشارات پیام آزادی و عضو اتحادیه ناشران قرآن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مهمترین کتاب، کتاب آسمانی ما قرآن است، اظهار داشت: خوشبختانه طی سالهای اخیر کمی از مشکلات ما در زمینه چاپ و نشر قرآن کریم حل شده و مسئله اعطای مجوز از سوی سازمان دارالقرآن تسریع شده است.

نرم افزار کامپیوتری روند غلط گیری قرآن را تسریع می کند

وی با اشاره به اینکه سازمان دارالقرآن در حال حاضر در حال تهیه نرم افزاری کامپیوتری برای غلط یابی در قرآن است، تصریح کرد: این نرم افزار روند غلط گیری قرآن را تسریع می کند، در حال حاضر 2 تا 3 ماه طول می کشد تا قرآنهایی که برای نشر می روند، تصحیح شوند که این زمان زیادی است و نرم افزار مذکور می تواند از مشکلات زمانی در این زمینه بکاهد.

خط ایرانی در کتابت قرآن زنده شود

محمد رضا جاسبی (علیان) با اشاره به اینکه کتابت قرآن برای ناشر گران تمام می شود، یادآور شد: البته این ایرادی برای کتابت نیست اما با توجه به اینکه هر کاتب برای نوشتن قرآن به صورت صفحه ای هزینه می گیرد، برای ناشر گران تمام می شود. از این رو ناشر مجبور است برای اینکه هزینه ای نکند از خط عثمان طه که زیبا هم نیست، استفاده کند.

وی با بیان اینکه باید خطهای ایرانی را زنده کرد، گفت باید از خطهای ایرانی که بسیار زیبا و غنی هستند به جای خط عثمان طه استفاده کرد.

ترجمه مناسب قرآن در انحصار برخی ناشران قرار دارد

مدیر انتشارات پیام آزادی مشکل دیگر این حوزه را مربوط به ترجمه قرآن خواند و گفت: ترجمه هایی که از قرآن ارائه می شوند درست نیست و ترجمه مناسب قرآن تنها در انحصار برخی از ناشران قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه کاغذی که ناشران برای نشر قرآن استفاده می کنند کاغذی دلخواه و با کیفیت نیست، اظهار داشت: نبود کاغذ و گرانی آن مشکلاتی را برای نشر قرآن ایجاد کرده است.

دستگاههای چاپ قرآن ناظری ندارند

علیان در خصوص دستگاههای چاپ قرآن نیز گفت: چاپ قرآن آنچنان که باید دقت لازم را ندارد، به طوریکه برخی از دستگاهها مشکلات فنی داشته و برخی از کلمات کمرنگ چاپ می شوند که ما مجبور هستیم 5 هزار جلد قرآن را یکی یکی درست کنیم که این کار بسیار وقت گیر است. اگر کسی ناظر دستگاههای چاپ باشد شاید این مشکل برطرف شود.

تسهیلات دولت برای انتشار قرآنهای با کیفیت و ارزان لازم است

وی گفت: دولت باید تسهیلات لازم را برای ناشران قرآن اعطا کند تا ما بتوانیم کم غلط ترین، زیباترین و بهترین قرآن را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهیم.

عضو اتحادیه ناشران قرآن در ادامه با تأکید بر اینکه ترجمه ها اختصاصی شده و برای همه ناشران قرآنی مقدور نیست تا از ترجمه های متنوع و یا خطهای متنوع استفاده کنند، یادآور شد: این امر سبب شده ترجمه الهی قمشه ای و خط عثمان طه بیشتر مورد استفاده ناشران قرار گیرند که باید تنوع در خط و ترجمه قرآن ایجاد شود.

علیان در ادامه گفت: انتشارات پیام آزادی تلاش می کند تا قرآنی خوب با قیمت مناسب روانه بازار کند. همچنین قصد انتشار قرآنی 365 صفحه ای دارد که فرد هر روز سال یک صفحه بخواند و تا آخر سال آن را به اتمام برساند.