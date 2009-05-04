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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۴۷

هفته سی و پنجم لیگ برتر/

لیورپول مقابل نیوکاسل پیروز شد

لیورپول مقابل نیوکاسل پیروز شد

تیم فوتبال لیورپول با برتری پرگل مقابل نیوکاسل، این تیم را به سقوط به دسته پایین تر فوتبال قهرمانی انگلستان نزدیک تر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیورپول یکشنبه موفق شد در هفته سی و پنجم رقابت های لیگ برتر، با نتیجه پرگل سه بر صفر در آنفیلد مقابل نیوکاسل به برتری برسد. برای میزبان در این دیدار، یوسی بنایون (22)، درک کویت (28) و لیوا (87) گلزنی کردند. جویی بارتون در دقیقه 77 این دیدار با دریافت کارت قرمز از تیم نیوکاسل اخراج شد.

در ادامه این رقابت ها امروز دوشنبه تیم های آستون ویلا و هال سیتی به مصاف هم خواهند رفت.

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 80 امتیاز (یک بازی کمتر)
2- لیورپول 77 امتیاز
3- چلسی 74 امتیاز
4- آرسنال 68 امتیاز
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18- نیوکاسل 31 امتیاز(تفاضل گل 19-)
19- میدلزبرو 31 امتیاز (تفاضل گل 26-)
20- وست بروم 28 امتیاز

کد مطلب 871925

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