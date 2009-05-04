لیورپول مقابل نیوکاسل پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیورپول یکشنبه موفق شد در هفته سی و پنجم رقابت های لیگ برتر، با نتیجه پرگل سه بر صفر در آنفیلد مقابل نیوکاسل به برتری برسد. برای میزبان در این دیدار، یوسی بنایون (22)، درک کویت (28) و لیوا (87) گلزنی کردند. جویی بارتون در دقیقه 77 این دیدار با دریافت کارت قرمز از تیم نیوکاسل اخراج شد.

در ادامه این رقابت ها امروز دوشنبه تیم های آستون ویلا و هال سیتی به مصاف هم خواهند رفت.

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 80 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- لیورپول 77 امتیاز

3- چلسی 74 امتیاز

4- آرسنال 68 امتیاز

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18- نیوکاسل 31 امتیاز(تفاضل گل 19-)

19- میدلزبرو 31 امتیاز (تفاضل گل 26-)

20- وست بروم 28 امتیاز