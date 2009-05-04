کاغذهای دولتی کیفیت خوبی ندارند

حسینعلی پورمدنی مدیر مسئول انتشارات مرسل کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های ما تأمین کاغذ است که در گذشته کاغذ یارانه ای در اختیار ناشران قرآنی قرار می گرفت، اما الان خرید کاغذ آزاد هزینه زیادی دارد، اظهار داشت: اگر هم بخواهیم از کاغذ با قیمت مناسب دولتی استفاده کنیم، جنس مطلوب وجود ندارد. به طوریکه رنگ کاغذ مناسب نبوده و با سلیقه ناشران قرآن همخوانی ندارد. در واقع مناسب قرآن نیست و از جذابیتهای قرآن می کاهد.

مراحل دست و پا گیر اداری، نشر و توزیع قرآن را عقب می اندازد

پورمدنی دریافت مجوز از سوی سازمان دارالقرآن را دارای مراحل دست و پا گیر اداری خواند و افزود: مراحل اداری دست و پا گیر باعث می شود نشر و توزیع قرآن تا حد زیادی عقب بیفتد و به راحتی نتوانیم هر زمان که قصد چاپ قرآن را داشتیم آن را به بازار عرضه کنیم.

وی افزود: نظارت بر نشر قرآن لازم است چرا که برخی ناشران کم توجه، بیشتر به جنبه سودآوری کار اندیشیده و غیرحرفه ای کار می کنند اما باید تدابیری در نظر گرفته شود که از مشکلات اداری بکاهد که این کاغذ بازیهای اداری روند چاپ و نشر قرآن را دست و پا گیر می کند و با رفع آن از مشکلات ناشران و دغدغه های آنها کم می شود.

خط عثمان طه نظامی ثابت ایجاد می کند

مدیر مسئول انتشارات مرسل کاشان برخلاف بسیاری از ناشران که خواهان بهره گیری از خط و نگارش ایرانی در قرآنها هستند، با اشاره به اینکه بیشتر از خط عثمان طه استفاده می کنیم و با توجه به نظمی که دارد قابل تحسین است، گفت: در بیشتر جلسات قرآن از این خط استفاده می کنند، اگر ناشران هم با این خط کار کنند، نظامی ثابت در چاپ قرآن به وجود می آید.

مدیر مسئول انتشارات مرسل کاشان با تأکید بر اینکه این خط یک اتحاد معنوی میان مسلمانان جهان ایجاد می کند، یادآور شد: با توجه به اینکه کشورهای مختلف اسلامی از این خط استفاده می کنند، می توان گفت خطی جهانی است و بهتر است ناشران از این خط استفاده کنند زیرا اتحاد مسلمانان را بیشتر نشان می دهد.

حسینعلی پور مدنی با بیان اینکه خط ایرانی و هنر ایرانی از گذشته وجود داشته است، یکی از هنرهای ایرانی را خطاطی، تذهیب و صفحه آرایی خواند که از جایگاه برجسته ای برخوردار است.

وی افزود: در سطح گسترده تر باید از خط عثمان طه که خطی جهانی و اسلامی است بهره مند شد، اما در سطح دیگر و با نگاهی دیگر باید هنر مسلمانان ایران و توجه آنها به قرآن را نشان دهیم.